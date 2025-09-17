Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz indirecek mi, ne kadar düşürecek?
Dünya Fed'in faiz toplantısına gözlerini çevirdi. Bu akşam karar açıklanacak ve ardından Başkan Powell konuşma yapacak. Piyasalar faiz indirimine kesin gözle bakarken Powell'ın nasıl bir açıklama yapacağı büyük bir merak konusu... Saat konusunda fikir edinmek isteyen binlerce kişi şimdi "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.
Küresel piyasaları Fed faiz heyecanı sardı. Bu akşam uzun bir aranın ardından faiz indirimi gelmesi bekleniyor. Merak edilen konulardan biri de 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indirim geleceği... Vatandaşlar bugün yoğun olarak "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Powell 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
Fed faiz ne kadar inecek?
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17 Eylül 2025 toplantısına yönelik faiz beklentileri piyasada netleşiyor. Vadeli işlemler fiyatlamalarına göre yatırımcıların büyük çoğunluğu (%98,1), Fed’in politika faizini mevcut %4,25 – %4,50 bandından %4,00 – %4,25 aralığına indireceğini öngörüyor.
Daha güçlü bir indirim (%3,75 – %4,00) ihtimali %1,9 seviyesinde kalırken, faizin mevcut seviyede bırakılma olasılığı ise tamamen fiyatlamalardan çıkmış durumda.