Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz indirecek mi, ne kadar düşürecek?

Küresel piyasaları Fed faiz heyecanı sardı. Bu akşam uzun bir aranın ardından faiz indirimi gelmesi bekleniyor. Merak edilen konulardan biri de 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indirim geleceği... Vatandaşlar bugün yoğun olarak "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.