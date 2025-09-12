Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz indirecek mi, ne kadar indirecek?

Piyasalar, yatırımcılar Fed'in faiz kararını bekliyor. Bu ay Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Faizlerin ne kadar indirileceği ise büyük merak konusu... Net tarihleri öğrenmeye çalışkanların sıkça yönelttiği soru ise "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" oluyor.