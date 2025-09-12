Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz indirecek mi, ne kadar indirecek?
ABD'de bu hafta iki önemli veri açıklandı. ÜFE verisi beklentilerin altında gelirken TÜFE verisi ise beklentiler dahilinde geldi. Şimdi küresel piyasaların gözü Fed'e çevrilmiş durumda... "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.
Piyasalar, yatırımcılar Fed'in faiz kararını bekliyor. Bu ay Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Faizlerin ne kadar indirileceği ise büyük merak konusu... Net tarihleri öğrenmeye çalışkanların sıkça yönelttiği soru ise "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" oluyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak. 21.30'da ise Powell kameralar karşısına geçecek.
Fed faiz ne kadar inecek?
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17 Eylül 2025 toplantısına yönelik faiz beklentileri piyasada netleşiyor. Vadeli işlemler fiyatlamalarına göre yatırımcıların büyük çoğunluğu (%94,6), Fed’in politika faizini mevcut %4,25 – %4,50 bandından %4,00 – %4,25 aralığına indireceğini öngörüyor.
Daha güçlü bir indirim (%3,75 – %4,00) ihtimali %5,4 seviyesinde kalırken, faizin mevcut seviyede bırakılma olasılığı ise tamamen fiyatlamalardan çıkmış durumda.