Fed faiz kararı ne zaman? Temmuzda Fed faiz indirecek mi?
Ekonominin nabzını tutanlar Fed'e odaklandı. Trump ile Powell sürekli çekişirken Fed'un temmuz ayında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Fed faiz kararının tarihi araştırılırken bir yandan da "Fed faiz indirecek mi" diye soruluyor.
Dünya Fed'in vereceği faiz kararını bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, faizlerin indirilmesini ivedilikle isterken Fed Başkanı Powell'ın sergileyeceği tutum merak konusu... Piyasalar indirim beklemezken yatırımcılar ise sürpriz bir karar bekliyor. Şimdi sıkça "Fed faiz kararı ne zaman", "Temmuzda Fed faiz indirecek mi" sorusu yöneltiliyor.
Fed faiz kararı ne zaman?
Fed toplantı takvimine göre bir sonraki toplantı 29-30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Karar 30 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.
Fed faiz indirecek mi?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceği toplantıya ilişkin beklentiler netleşti. Vadeli işlem piyasalarına dayanan verilere göre, yatırımcılar Fed’in faiz oranlarını sabit tutacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.
30 günlük Fed Fon vadeli işlem fiyatlarından elde edilen tahminlere göre, politika faizinin yüzde 4,25 – 4,50 aralığında sabit kalma ihtimali yüzde 97,9 olarak ölçüldü. Faiz indirimi bekleyenlerin oranı ise sadece yüzde 2,1 seviyesinde kaldı.