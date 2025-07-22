Fed faiz kararı öncesi Jerome Powell mobbinglere göğüs geriyor ama suyu ısındı gibi

Fed Başkanı Jerome Powell için yolun sonu görünüyor gibi... Fed'in faizler konusunda duruşunu bozmaması ve en ufak bir faiz indirimi sinyali vermemesi başta Başkan Trump olmak üzere birçok kesimi rahatsız ediyor. 1 | 4

Trump, son 6 ayda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı 23 kez eleştirdi. ABD'li Kongre Üyesi Luna, Fed Başkanı Powell'ın soruşturulması için Adalet Bakanlığına başvurdu. 2 | 4

Trump Powell'ı eleştirmesine karşın görevden almayacağını birçok kez dile getirdi. Ancak Trump'ın Powell'a yönelik sert eleştirileri ve faiz indirimi talebi Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeleri beraberinde getirdi. Son günlerde ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent çok sert söylemlerde bulunuyor. Bessent son yaptığı açıklamada "Fed kendi içinde bir soruşturma başlatmalı. Powell'ın bırakacağı en önemli miraslardan biri de bu olur. Powell'ın görev süresi mayısta bitiyor. Eğer erken bırakmak istiyorsa bunu şimdiden yapmalı..." dedi. 3 | 4