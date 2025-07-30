Fed faiz kararı saat kaçta? Fed faiz indirecek mi?
Fed faiz kararı öncesi heyecan bir hayli yüksek... Normal şartlarda Fed'den faiz indirimi beklenmezken ABD Başkanı Donald Trump'un son Powell ziyareti her şeyi değiştirebilir. Karar saatini bilmeyenlerin sıklıkla başvurduğu soru ise "Fed faiz kararı saat kaçta" şeklinde...
Dünya Fed'in kararını bekliyor. Bugün yapılacak toplantı sonrası karar açıklanacak. Saati henüz bilmeyenlerin yönelttiği soruların başında "Fed faiz kararı saat kaçta" geliyor. Öte yandan "Fed faiz indirecek mi" sorusu da epey hızlanmış durumda...
Fed faiz kararı ne zaman?
Fed toplantı takvimine göre bir sonraki toplantı 29-30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Karar 30 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.
Fed faiz indirecek mi?
ABD Merkez Bankası (Fed), 30 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasaların beklentisi netleşti. Fed fon vadeli işlem fiyatlamalarına göre yatırımcılar, Fed’in politika faizini sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Bankanın eylül ayında yüzde 67 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.