Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed faiz indirecek mi?
Temmuz ayında faizleri sabit bırakan Fed'in bir sonraki toplantıda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu... Enflasyonda yukarı yönlü hareket başlarken faizlerin düşüp düşmeyeceği araştırılıyor. İşte "Fed toplantısı ne zaman" sorusunun yanıtı...
ABD'de TÜFE verileri beklentinin altında kalırken ÜFE verileri ise can sıktı. Piyasalar gelen veri sonrası düşerken bir sonraki toplantıda faizlerde değişik olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Ekonomiyi yakından takip edenler şimdi "Fed toplantısı ne zaman", "Fed faiz indirecek mi" sorularına yanıt arıyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında bir toplantı gerçekleştirmeyecek. Bir sonraki Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak.
Fed faiz indirecek mi?
Piyasa katılımcılarının büyük bir çoğunluğu (yüzde 89.0), Fed'in faiz oranlarını 4.00-4.25 bandına indireceğini tahmin ediyor.