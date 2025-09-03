Fed toplantı tarihi ne zaman? Fed faizleri düşürecek mi, indirecek mi?
Ekonominin gidişatını yakından ilgilendiren FED faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların merakla beklediği bu kritik toplantının tarihi merak ediliyor. Ekonomiyi yakından takip edenler "Fed toplantı tarihi ne zaman" sorusuna yönelmiş durumda...
ABD Merkez Bankası toplantısı, finans dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Faiz oranlarını belirlemek üzere FED eylül ayında bir kez daha toplanacak. Peki, Fed toplantı tarihi ne zaman?
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak.
Fed faiz indirecek mi?
Piyasa katılımcılarının büyük bir çoğunluğu (yüzde 94.6), Fed'in faiz oranlarını 4.00-4.25 bandına indireceğini tahmin ediyor.