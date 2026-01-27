Fed toplantısı bugün mü, yarın mı? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?
Altın, gümüş rekor kırarken piyasalar Fed'e odaklanmış durumda... Yatırımcının yönünü belirleyecek kritik toplantı için saatler kalırken tarihi ve saati netleştirmek isteyenler "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Küresel piyasalar yeniden Fed'e odaklandı. Fed'in faiz konusunda atacağı adım merakla bekleniyor. Amerikan Merkez Bankası'nın bu ay faizleri sabit bırakması beklenirken toplantıya çok az bir süre kala "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanıyor.
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak ve faiz kararı saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
27 Ocak Salı günkü piyasa beklentisine göre bu ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 4.6 şeklinde...