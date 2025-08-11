Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz indirecek mi?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) son toplantısını temmuz ayında yaptı. Dünya şimdi bir sonraki toplantıya hazırlanırken toplantı tarihi de zaman zaman merak ediliyor. Net tarihi öğrenmek isteyenlerin başvurduğu soru ise "Fed toplantısı ne zaman" şeklinde... Bir diğer önemli husus ise Fed'in faiz indirip indirmeyeceği...
Küresel piyasalar bir sonraki Fed toplantısına gözlerini çevirdi. Başkan Trump'ın faiz indirimi baskısına rağmen temmuz ayında Fed yine faizleri sabit bıraktı. Gelecek toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken toplantı tarihleri araştırılıyor. İşte "Fed toplantısı ne zaman" sorusunun yanıtı...
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında bir toplantı gerçekleştirmeyecek. Bir sonraki Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak.
17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesinde piyasalar, olası bir faiz indirimine odaklanmış durumda. Son veriler, piyasaların büyük çoğunluğunun faiz oranlarının 4.00-4.25 aralığında çekileceğine işaret ediyor.