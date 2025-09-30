Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Faizler düşecek mi?
Fed faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Eylül ayında 25 baz puan indirime giden Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda ne yapacağı merak ediliyor. Özellikle yatırımcılar toplantı tarihini araştırırken "Faizler düşecek mi" sorusu da sıkça geliyor.
Küresel piyasalar ve yatırımcılar Fed'i bekliyor. Ekonomistler gelecek toplantıda da faiz indirimi bekliyor. Heyecan her geçen gün artarken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) 28-29 Ekim tarihleri arasında bir daha toplanacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
Faizler inecek mi?
Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 96.3'ü faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.