Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Faizler düşecek mi?
Fed toplantısına adım adım gidiliyor. ABD'de hükümet kapanırken Fed'in bu ay izleyeceği yol merak ediliyor. Yatırımcılar, ekonomiyi yakından takip edenler faiz kararı tarihini araştırıyor. İşte "Fed toplantısı ne zaman" sorusunun yanıtı...
Dünya yine Fed toplantısına odaklandı. Geçen ay 25 baz puan faiz indirimi sonrası bir sonraki toplantıda nasıl bir adım atılacağı sorgulanıyor. Tarihler sürekli araştırılırken yanıt arana soru da "Fed toplantısı ne zaman" oluyor. İşte detaylar...
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) 28-29 Ekim tarihleri arasında bir daha toplanacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
Faizler inecek mi?
Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 97.4'ü faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.