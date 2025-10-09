Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Dünya yine Fed toplantısına odaklandı. Geçen ay 25 baz puan faiz indirimi sonrası bir sonraki toplantıda nasıl bir adım atılacağı sorgulanıyor. Tarihler sürekli araştırılırken yanıt arana soru da "Fed toplantısı ne zaman" oluyor. İşte detaylar...