Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Fed toplantı tarihi yeni haftaya girilirken bir kez daha gündemde... Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında güvercin tonda konuşması piyasalarda hareketliliğe sebep oldu. Faizlerin indirilmesine kesin gözüyle bakılırken "Fed toplantısı ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.

1 | 3