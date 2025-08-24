Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Jackson Hole toplantısında konuşan Başkan Jerome Powell, faiz indirimi sinyali verirken Fed'in toplantı tarihi bir kez daha gündem oldu. Piyasalar faiz kararını beklerken "Fed toplantısı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
Fed toplantı tarihi yeni haftaya girilirken bir kez daha gündemde... Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında güvercin tonda konuşması piyasalarda hareketliliğe sebep oldu. Faizlerin indirilmesine kesin gözüyle bakılırken "Fed toplantısı ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında bir toplantı gerçekleştirmeyecek. Bir sonraki Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak.
Fed faiz indirecek mi?
Piyasa katılımcılarının büyük bir çoğunluğu (yüzde 82.9), Fed'in faiz oranlarını 4.00-4.25 bandına indireceğini tahmin ediyor.