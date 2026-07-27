Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed faiz indirecek mi, artıracak mı?
Bu hafta Fed haftası ve alınacak karar büyük bir heyecanla bekleniyor. Altın, gümüş, borsa, emtia yatırımcılarının gözü bu kararda... Tarihler yaklaştıkça artan soru "Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta" oluyor.
Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın yapacağı hamleyi bekliyor. Fed'in faiz artırıp artırmayacağı merak konusu... Tarih yaklaştıkça "Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta" sorusu tırmanıyor.
Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Temmuz ayı Fed toplantısı 29 Temmuz'da yapılacak ve faiz kararı saat 21.00'de duyuracak. Toplantı sonrası Kevin Warsh saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
27 Temmuz 2026 Pazartesi günkü beklentiye göre piyasaların yüzde 34,3'i 25 baz puan artış tahmin ediyor. Yüzde 65,7'si ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.