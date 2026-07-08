Fed yetkililerinin ekonomi hakkındaki değerlendirmeleri, enflasyon, istihdam ve büyüme beklentileri, faiz oranlarına ilişkin görüşler, Fed tutanaklarında yer alıyor. Bu nedenle dünyanın gözü de bu tutanaklara çevriliyor. Bugünün önemi bir hayli büyük ve art arda gelen soru "Fed tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" şeklide...