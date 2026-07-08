Fed tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Dünya Fed tutanaklarını bekliyor. Özellikle yatırımcılar bu tutanaklara odaklanmış durumda... Her geçen dakika "Fed tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu hızlanıyor. İşte detaylar...
Fed yetkililerinin ekonomi hakkındaki değerlendirmeleri, enflasyon, istihdam ve büyüme beklentileri, faiz oranlarına ilişkin görüşler, Fed tutanaklarında yer alıyor. Bu nedenle dünyanın gözü de bu tutanaklara çevriliyor. Bugünün önemi bir hayli büyük ve art arda gelen soru "Fed tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" şeklide...
Fed tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Fed tutanakları bu akşam saat 21.00'de açıklanacak. Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin daha fazla netlik sağlanmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, faiz patikasına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.
Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Temmuz ayı Fed faiz toplantısı 29 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı aynı gün saat 21.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası Kevin Warsh saat 21.30'da basın karşısına geçecek.