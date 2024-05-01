FED'in faiz kararı belli oluyor (Mayıs 2024 Fed faiz kararı ne zaman, ne olur?)

Fed faiz kararı bugün belli oluyor. Mart ayında faizi sabit tutan Fed'in Mayıs ayı faiz kararı ne olacağı merak ediliyor. Karar sonrası Fed Başkanı'ndan gelecek açıklamalardan gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak.

Fed Mart ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Beklentiler ise faizlerin değişmemesi yönündeydi. Bununla beraber faiz oranı 23 yılın en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürüyor.

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı ne zaman açıklanacağı belli oldu. Faiz kararı bugün saat 21:00'da belli olacak. Karar sonrası Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ise piyasalar tarafından yakın takibe alındı.