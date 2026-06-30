Fed'in sıkı para politikası gümüşü zorluyor
Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin azalması ve ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikası gümüş fiyatlarını baskılarken, uzmanlar uzun vadede arz açığının fiyatları yeniden yukarı taşıyabileceğini belirtiyor. Analizde, 2026 yılı için 46,3 milyon onsluk fiziksel arz açığına dikkat çekilirken, teknik görünümde de olası bir toparlanma sinyali verildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel emtia piyasalarında yeniden şekillenen dengeler, güvenli liman varlıklarından biri olan gümüş üzerinde de etkisini gösteriyor. Spot gümüş fiyatı, gün içindeki satış baskısının ardından ons başına 57,45 dolar seviyesinde dengelenirken, kısa vadede fiyatların jeopolitik gelişmeler ve para politikaları nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürdüğü değerlendiriliyor.
Analize göre gümüşteki satışların en önemli nedenlerinden biri, ABD ile İran arasında varılan geçici barış anlaşmasının ardından Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin azalması oldu.
Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin büyük ölçüde normale dönmesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme, savaş riskine bağlı oluşan güvenli liman primini zayıflattı. Bu gelişme, kısa vadede değerli metallere yönelik talebin azalmasına yol açtı.
ABD Merkez Bankası'nın yeni yönetimi altında sürdürülen sıkı para politikası da gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Yüksek faiz ortamı nedeniyle dolar ve ABD tahvil getirilerinin güçlenmesi, faiz getirisi olmayan değerli metalleri yatırımcılar açısından daha az cazip hale getiriyor. Bunun sonucunda kaldıraçlı pozisyonların çözülmesiyle birlikte gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareketler hız kazandı.
Buna karşın uzmanlar, gümüş piyasasının temel dinamiklerinin güçlü kalmaya devam ettiğini vurguluyor. Silver Institute verilerine göre küresel gümüş piyasasında 2026 yılında yaklaşık 46,3 milyon ons fiziksel arz açığı oluşması bekleniyor. Böylece piyasada üst üste altıncı kez arzın talebi karşılayamaması öngörülüyor.
Analizde, yapay zekâ sistemleri, yüksek performanslı işlemciler, veri merkezleri ve 5G altyapısı gibi teknolojik alanlarda gümüş kullanımının güçlü şekilde devam ettiği belirtiliyor.
Ancak güneş paneli sektöründe kullanılan gümüş miktarının teknolojik optimizasyon sayesinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 19 azalması, sanayi talebindeki artışı kısmen sınırlayan gelişmeler arasında gösteriliyor.
Teknik görünümde ise gümüş fiyatlarının iki saatlik grafikte aşağı yönlü üçgen formasyonunun alt bandına yaklaştığı ifade edildi.
Analizde, RSI ve MACD göstergelerinin satış baskısının zayıfladığına işaret ettiği belirtilirken, aşırı satım bölgesinden teknik bir tepki yükselişi gelebileceği değerlendirmesi yapıldı.
Analizde, fiyatın 55,61 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde kısa vadeli yükseliş hareketinin başlayabileceği öngörüldü.
İlk hedef olarak 59,06 dolar seviyesi gösterilirken, yükselişin devam etmesi durumunda 61,55 dolar seviyesinin de gündeme gelebileceği ifade edildi.
Bununla birlikte, yüksek faiz ortamı ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin kısa vadede oynaklığın sürmesine neden olabileceği uyarısında bulunuldu.