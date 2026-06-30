Fed'in sıkı para politikası gümüşü zorluyor

Buna karşın uzmanlar, gümüş piyasasının temel dinamiklerinin güçlü kalmaya devam ettiğini vurguluyor. Silver Institute verilerine göre küresel gümüş piyasasında 2026 yılında yaklaşık 46,3 milyon ons fiziksel arz açığı oluşması bekleniyor. Böylece piyasada üst üste altıncı kez arzın talebi karşılayamaması öngörülüyor.