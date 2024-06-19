Ferrari'nin ilk elektrikli modelinin fiyatı belli oldu: İşte satışı için planlanan rakam... Ferrari'nin otomobil piyasasında merakla beklenen ilk elektrikli otomobiliyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. İngiltere merkezli Reuters'a konuşan bir kaynak içten yanmalı motorlarıyla bilinen İtalyan devinin ilk elektrikli modelinin fiyatı hakkında bilgi verdi. Ferrari'nin ilk elektrikli modelinin fiyatı dudak uçuklatacak...

2025 yılında yollarda olacağı açıklanan Ferrari'nin ilk elektrikli modelinin fiyatı da belli oluyor. Ferrari'nin otomobil piyasasında merakla beklenen ilk elektrikli otomobiliyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 1 | 5

Reuters'a konuşan bir kaynak içten yanmalı motorlarıyla bilinen İtalyan devinin ilk elektrikli modelinin fiyatının en az 500 bin Euro (535 bin dolar) olacağını belirtti. Kaynağın Reuters'a verdiği bilgilere göre lüks otomobil üreticisi bu modeli üretecek bir fabrika açmaya hazırlanırken ve bu modelin grup üretimini üçte bir oranında artırabilecek. 2 | 5

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli için planladığı fiyat, kitlesel pazardaki rakipleri talepteki düşüş nedeniyle elektrikli araç (EV) fiyatlarını düşürürken bile ultra zengin sürücülerin buna hazır olduğuna olan güvenini gösterdi. 3 | 5