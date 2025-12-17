Financial Times en büyük tehditleri sıraladı: İşte endişeli yatırımcılar için 2026 rehberi...

Martin’e göre Fed’in faiz artırması halinde de hisse senetleri baskı altına girebilir. Faizlerin sabit tutulması ya da indirimlere devam edilmesi durumunda ise tahviller ve dolar zarar görebilir.

Avustralya ve Norveç gibi merkez bankalarının faiz indirimlerinden geri adım attığını hatırlatan borsa yazarı, ABD’nin de benzer bir rotaya girmesi halinde yatırımcıların hazırlıksız yakalanabileceği uyarısında bulundu.