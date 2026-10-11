Finans devinden çarpıcı tahmin: 2027'de dolar kaç lira olacak?

Fon piyasalarındaki gelişmeler

Raporda Türkiye'deki finansal piyasalara ilişkin gelişmelere de yer verildi. MUFG, 20 milyar dolarlık varlığı bulunan 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini belirterek, bu sürecin yatırımcı güvenini olumsuz etkilediğini ifade etti. Likiditeyi korumak ve olası zincirleme etkileri önlemek amacıyla çeşitli önlemler alındığı aktarıldı.