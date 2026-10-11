Finans devinden çarpıcı tahmin: 2027'de dolar kaç lira olacak?
Japon finans devi MUFG, artan enerji maliyetleri ve döviz rezervlerindeki gerilemenin Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti. Banka, dolar/TL'nin yıl sonunda 51,50'ye yükseleceğini öngörürken 2027 için de çarpıcı bir tahminde bulundu. Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin önemli risklere de işaret edildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Japonya merkezli Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Türk Lirası'na ilişkin kur tahminlerini paylaştı. Banka, yüksek faiz oranlarına rağmen TL'deki değer kaybının 2027 boyunca devam edeceğini öngördü.
MUFG'nin tahminine göre dolar/TL, Aralık 2026'da 51,50 seviyesine ulaşacak. Eylül 2027 için ise banka dolar/TL'de yüzde 16'lık yükselişe işaret ediyor.
Dolar/TL için hangi seviyeler bekleniyor?
Bankanın kur tahminleri şöyle:
Dönem dolar/TL tahmini
-Aralık 2026 51,50
-Mart 2027 53,50
-Haziran 2027 55,50
-Eylül 2027 57,00
Enerji fiyatları neden risk oluşturuyor?
MUFG'ye göre Türk Lirası üzerindeki temel baskılardan biri yükselen enerji maliyetleri. Banka, ABD-İran çatışmasını sona erdirecek ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen açacak bir anlaşmaya ulaşılamamasının enerji fiyatlarını uzun süre yüksek tutabileceği uyarısında bulundu.
Artan enerji ithalatı maliyetleri ve zayıflayan turizm gelirlerinin cari açığı genişleterek Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını artırabileceği belirtildi.
Merkez Bankası'nın müdahale alanı daralıyor mu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon riskleri nedeniyle eylül ayında politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu. Ancak MUFG, döviz rezervlerindeki gerilemenin TL'yi desteklemek için kullanılabilecek müdahale kapasitesini sınırladığını savundu.
Banka, ABD-İran çatışmasının başlangıcında lirayı desteklemek için müdahalelerin artırıldığını, rezerv kaybının ardından ise yetkililerin kurda daha hızlı değer kaybına tolerans göstermeye başladığını ileri sürdü.
Fon piyasalarındaki gelişmeler
Raporda Türkiye'deki finansal piyasalara ilişkin gelişmelere de yer verildi. MUFG, 20 milyar dolarlık varlığı bulunan 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini belirterek, bu sürecin yatırımcı güvenini olumsuz etkilediğini ifade etti. Likiditeyi korumak ve olası zincirleme etkileri önlemek amacıyla çeşitli önlemler alındığı aktarıldı.
MUFG'nin tahmini piyasa beklentisinin üzerinde
MUFG'nin Eylül 2027 için açıkladığı 57 liralık dolar/TL tahmini, raporda belirtilen 56,44 liralık genel piyasa beklentisinin üzerinde bulunuyor. Bu fark, Türk Lirası'nda değer kaybı beklentisinin yönünden çok hızına ilişkin görüş ayrılığına işaret ediyor.