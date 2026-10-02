Fındığını ucuza satmak istemeyen üretici yeni bir yol buldu
Ordu’da serbest piyasada fındık fiyatının 180-190 TL bandında seyretmesi, bazı üreticileri farklı arayışlara yöneltti. Ürününü doğrudan tüccara vermek istemeyen üreticiler, fındığını işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürüyor.
Ordu'da fındık hasadının sona yaklaşmasıyla birlikte ürünün işlenmesi ve tüketime hazır hale getirilmesine yönelik faaliyetler de yoğunlaştı.
Serbest piyasada fındığın kilogram fiyatının 180-190 TL bandında seyretmesiyle birlikte bazı üreticiler, ürününü doğrudan tüccara satmak yerine işleyerek daha yüksek katma değer elde etmenin yollarını arıyor.
Fındığını işlenmiş ürüne dönüştürerek değerlendirmeyi tercih eden üreticiler, bölgedeki tesislerden kırım, kavurma, kıyma, ezme ve paketleme gibi hizmetler alıyor.
Tesislere ulaştırılan fındıklar, üreticilerin tercihine göre çiğ ya da kavrulmuş şekilde hazırlanıyor. Ürünler ayrıca baklava ve tatlılarda kullanılan pirinç fındık, krokan, fındık ezmesi ve sürülebilir çikolata haline de getiriliyor.
Küçük ve orta ölçekli üreticilerden talep
Ünye ilçesinde fındık işleme tesisi işleten kadın girişimci ve çikolata şefi Demet Topcu Helvacı, özellikle 1 ila 2 ton arasında ürünü bulunan küçük ve orta ölçekli üreticilerin bu hizmetlere ilgi gösterdiğini belirtti.
Üreticilerin fındıklarını farklı ürünlere dönüştürerek gelirlerini artırmayı hedeflediğini ifade eden Helvacı, şöyle konuştu:
"Geleneksel yöntemde ürün doğrudan tüccara veriliyordu. Şimdi ise üretici fındığını bize getiriyor. Kendi ihtiyacına ve pazarlama tercihine göre işletiyor. Çiğ veya kavrulmuş fındığın yanı sıra baklava ve tatlılarda kullanılan pirinç fındık, krokan, fındık ezmesi veya sürülebilir çikolata yaptırabiliyorlar. Bu durum doğrudan üreticinin cebine katma değer olarak yansıyor."
Katma değerli ürün vurgusu
Ordu'nun Türkiye'nin önde gelen fındık üretim merkezleri arasında bulunduğunu ancak işlenmiş ve markalı ürün konusunda daha fazla yol alınması gerektiğini dile getiren Helvacı, "Ordu'da üretim çok fazla ama katma değerli marka üretimi noktasında henüz tam anlamıyla adımızı duyurabilmiş değiliz." dedi.
Fındıklar vakumlu paketlerde teslim ediliyor
Karadeniz Bölgesi'ndeki yüksek nem nedeniyle fındığın saklama koşullarının büyük önem taşıdığını belirten Helvacı, işlenen ürünlerin farklı gramajlarda vakumlanarak üreticilere teslim edildiğini söyledi.
Fındığın kalitesini korumak amacıyla işleme ve paketleme sürecinde hassas davrandıklarını aktaran Helvacı, şunları kaydetti:
"Bölgemiz çok nemli olduğu için fındığın kalitesini korumak oldukça zor. Bu yüzden ürünleri kesinlikle vakumlamadan teslim etmiyoruz. Müşterimizin isteğine göre 500 gram, 1 kilogram veya 2 kilogramlık özel vakumlu paketler hazırlıyoruz. Böylece üreticimiz fındığını veya fındıktan yapılan ürünleri evinde 1 yıl boyunca tazeliğini koruyarak güvenle tüketebiliyor."