Fındığını ucuza satmak istemeyen üretici yeni bir yol buldu

Fındığını işlenmiş ürüne dönüştürerek değerlendirmeyi tercih eden üreticiler, bölgedeki tesislerden kırım, kavurma, kıyma, ezme ve paketleme gibi hizmetler alıyor.

Tesislere ulaştırılan fındıklar, üreticilerin tercihine göre çiğ ya da kavrulmuş şekilde hazırlanıyor. Ürünler ayrıca baklava ve tatlılarda kullanılan pirinç fındık, krokan, fındık ezmesi ve sürülebilir çikolata haline de getiriliyor.