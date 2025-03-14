Forbes en zenginler listesinde son durum: İşte Türkiye'nin en zengin iş insanları ve servetleri!
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılı itibarıyla Dünyanın en zengin iş insanlarını Nisan ayında açıklaması beklenirken en zenginler sıralamasında güncel durum araştırılıyor. Türkiye'de listenin en çok merak edilen konusu ise Türkiye'nin en zengin iş insanları ve servetlerinin ne kadar olduğu. Peki yayınlanan son verilere göre Türkiye'nin en zengin iş insanları kimler? Türkiye'nin en zengin insanlarının servetleri ne kadar? İşte detaylar...
20. Mustafa Latif Topbaş – 1,2 milyar dolar
1 | 29
20. Aydın Doğan – 1,2 milyar dolar
2 | 29
19. Bülent Eczacıbaşı – 1,3 milyar dolar
3 | 29
18. Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar
4 | 29