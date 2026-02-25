Google Haberler

Forbes listeyi güncelledi: Türkiye'nin en zenginleri belli oldu!

Dünyaca saygın ekonomi dergisi Forbes, 'Türkiye’nin En Zenginleri' listesini güncelledi. Listenin ilk 10 sırasına yeni isimler girerken aynı zamanda halihazırda listede olan milyarderlerin servetlerinde yaşanan artış ve azalışlar sıralamada dikkat çekici değişikliklere yol açtı. İş dünyasındaki güç dengelerini yeniden şekillendiren tabloda ilk 10'a giren milyarderlerin toplam serveti 34,6 milyar dolar oldu. Peki yayınlanan son verilere göre Türkiye'nin en zengin iş insanları kimler? Türkiye'nin en zengin insanlarının servetleri ne kadar? İşte detaylar...

Forbes, her yıl yayımladığı 'Türkiye’nin En Zenginleri' listesini güncelledi.

Güncellenen listede milyarderlerin servetlerindeki dalgalanmalar sıralamayı değiştirirken, savunma sanayisindeki atılımlarıyla tanınan yeni isimlerin zirveye tırmanışı dikkat çekti.

Murat Ülker, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en zengin ismi olma ünvanını korudu. İş dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Ülker, listenin en tepesinde yer alarak liderliğini sürdürdü.

Peki son verilere bakıldığında Türkiye'nin en zengin iş insanları kimler?

İşte detaylar...

10. Mehmet Sinan Tara

Serveti: 2,6 milyar dolar

9. Selçuk Bayraktar

Serveti: 2,7 milyar dolar

8. Mustafa Rahmi Koç

Serveti: 2,7 milyar dolar

7. Filiz Şahenk

Serveti: 2,9 milyar dolar

6. Semahat Sevim Arsel

Serveti: 3,1 milyar dolar

5. Ferit Faik Şahenk

Serveti: 3,1 milyar dolar

4. Feridun Geçgel

Serveti: 3,4 milyar dolar

3. Erman Ilıcak

Serveti: 3,7 milyar dolar

2. Şaban Cemil Kazancı

Serveti: 5,1 milyar dolar

1. Murat Ülker

Serveti: 5,3 milyar dolar

