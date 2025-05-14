Ford'un Avrupa'daki merkezinde işçiler greve başladı! Üretim durma noktasına geldi
Almanya’nın Köln kentindeki Ford fabrikasında, 2 bin 900 kişilik işten çıkarma planına karşı işçiler greve gitti. IG Metall sendikasının çağrısıyla başlayan grev, üretimi durma noktasına getirdi. Aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu işçiler, Ford fabrikasıyla yapılan müzakerelerde şirket üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.
Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un Avrupa merkezi olan Köln'deki fabrikasında çalışan işçiler grev kararı aldı.
Almanya'nın Köln kentinde 1930'dan bu yana üretim yapan ve 11 bin 500 kişinin çalıştığı Ford fabrikasında işçiler, greve başladı.
Grevin nedeninin ise işten çıkarma planlayan fabrika yönetimine tepki göstermek ve müzakerelerde şirket üzerindeki baskıyı artırmak olduğu belirtiliyor.
Ford yönetimi, 2027 yılına kadar 2 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.