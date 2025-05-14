  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Ford'un Avrupa'daki merkezinde işçiler greve başladı! Üretim durma noktasına geldi

Ford'un Avrupa'daki merkezinde işçiler greve başladı! Üretim durma noktasına geldi

Almanya’nın Köln kentindeki Ford fabrikasında, 2 bin 900 kişilik işten çıkarma planına karşı işçiler greve gitti. IG Metall sendikasının çağrısıyla başlayan grev, üretimi durma noktasına getirdi. Aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu işçiler, Ford fabrikasıyla yapılan müzakerelerde şirket üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ford'un Avrupa'daki merkezinde işçiler greve başladı! Üretim durma noktasına geldi - Resim: 1

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un Avrupa merkezi olan Köln'deki fabrikasında çalışan işçiler grev kararı aldı.

1 | 10
Ford'un Avrupa'daki merkezinde işçiler greve başladı! Üretim durma noktasına geldi - Resim: 2

Almanya'nın Köln kentinde 1930'dan bu yana üretim yapan ve 11 bin 500 kişinin çalıştığı Ford fabrikasında işçiler, greve başladı.

2 | 10
Ford'un Avrupa'daki merkezinde işçiler greve başladı! Üretim durma noktasına geldi - Resim: 3

Grevin nedeninin ise işten çıkarma planlayan fabrika yönetimine tepki göstermek ve müzakerelerde şirket üzerindeki baskıyı artırmak olduğu belirtiliyor.

3 | 10
Ford'un Avrupa'daki merkezinde işçiler greve başladı! Üretim durma noktasına geldi - Resim: 4

Ford yönetimi, 2027 yılına kadar 2 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

4 | 10