Galatasaray Osimhen ile listeyi alt üst etti! İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri

Galatasaray, dünya futbol piyasasında ses getiren bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda yer alan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarla uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. 1 | 16

Bu hamle sadece Galatasaray için değil, Türk futbol tarihi açısından da bir dönüm noktası oldu. Zira Osimhen’in transferiyle birlikte Süper Lig tarihinde ödenen en yüksek bonservis bedeli resmen değişti. 2 | 16

Galatasaray, bu transferle Avrupa’nın beş büyük ligi dışındaki kulüpler arasında da rekor kırarak adını uluslararası transfer piyasasında yeniden duyurdu. Osimhen’in imzasıyla birlikte gözler, Türk futbol tarihinin en pahalı transferlerine çevrildi. 3 | 16

İşte Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedelleriyle gerçekleşen 10 transfer: 4 | 16

10 - Bruma (Galatasaray) Geldiği takım: Sporting CP

Bonservis bedeli: 13 milyon Euro 5 | 16

9 - Emmanuel Emenike (Fenerbahçe) Geldiği takım: Spartak Moskova

Bonservis bedeli: 13 milyon Euro 6 | 16

8 - Mbaye Diagne (Galatasaray) Geldiği takım: Sporting CP

Bonservis bedeli: 13 milyon Euro 7 | 16

7 - Daniel Guiza (Fenerbahçe) Geldiği takım: Mallorca

Bonservis bedeli: 14 milyon Euro 8 | 16

6 - Nicolo Zaniolo (Galatasaray) Geldiği takım: Roma

Bonservis bedeli: 15 milyon Euro 9 | 16

5 - Cengiz Ünder (Fenerbahçe) Geldiği takım: Marsilya

Bonservis bedeli: 15 milyon Euro 10 | 16

4 - Mario Jardel (Galatasaray) Geldiği takım: Porto

Bonservis bedeli: 17,05 milyon Euro 11 | 16

3 - Gabriel Sara (Galatasaray) Geldiği takım: Norwich City

Bonservis bedeli: 18 milyon Euro 12 | 16

2 - Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) Geldiği takım: Sevilla

Bonservis bedeli: 19,5 milyon Euro 13 | 16

1 - Victor Osimhen (Galatasaray) Geldiği takım: Sporting CP

Bonservis bedeli: 75 milyon Euro 14 | 16

Galatasaray’ın bu dev transferle yalnızca sportif hedeflerini değil, ekonomik kapasitesini de ortaya koyduğu değerlendirilirken, Türk futbolu da uluslararası transfer gündeminde kendine yeni bir yer açtı. 15 | 16