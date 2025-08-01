Galatasaray Osimhen ile listeyi alt üst etti! İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri
Son sezon şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz yıl kiralık olarak şampiyonluk sürecinin başrolünü üstlenen Victor Osimhen ile anlaşarak Süper Lig tarihine geçen bir transfere imza attı. Avrupa futbolunun konuştuğu bu anlaşmayla yıldız golcü resmen sarı-kırmızılı formayı giydi. Bonservis bedeliyle sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da sınırları zorlayan bu hamle, zirveyi bir kez daha değiştirdi. Türk futbolunda tüm zamanların en pahalı transferleri listesi ise bu gelişmeyle birlikte yeniden şekillendi. İşte Süper Lig tarihinin en çok bonservis ödenen oyuncuları!
Galatasaray, dünya futbol piyasasında ses getiren bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda yer alan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarla uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı.
Bu hamle sadece Galatasaray için değil, Türk futbol tarihi açısından da bir dönüm noktası oldu. Zira Osimhen’in transferiyle birlikte Süper Lig tarihinde ödenen en yüksek bonservis bedeli resmen değişti.
Galatasaray, bu transferle Avrupa’nın beş büyük ligi dışındaki kulüpler arasında da rekor kırarak adını uluslararası transfer piyasasında yeniden duyurdu. Osimhen’in imzasıyla birlikte gözler, Türk futbol tarihinin en pahalı transferlerine çevrildi.
İşte Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedelleriyle gerçekleşen 10 transfer:
10 - Bruma (Galatasaray)
Geldiği takım: Sporting CP
Bonservis bedeli: 13 milyon Euro
9 - Emmanuel Emenike (Fenerbahçe)
Geldiği takım: Spartak Moskova
Bonservis bedeli: 13 milyon Euro
8 - Mbaye Diagne (Galatasaray)
Geldiği takım: Sporting CP
Bonservis bedeli: 13 milyon Euro
7 - Daniel Guiza (Fenerbahçe)
Geldiği takım: Mallorca
Bonservis bedeli: 14 milyon Euro
6 - Nicolo Zaniolo (Galatasaray)
Geldiği takım: Roma
Bonservis bedeli: 15 milyon Euro
5 - Cengiz Ünder (Fenerbahçe)
Geldiği takım: Marsilya
Bonservis bedeli: 15 milyon Euro
4 - Mario Jardel (Galatasaray)
Geldiği takım: Porto
Bonservis bedeli: 17,05 milyon Euro
3 - Gabriel Sara (Galatasaray)
Geldiği takım: Norwich City
Bonservis bedeli: 18 milyon Euro
2 - Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe)
Geldiği takım: Sevilla
Bonservis bedeli: 19,5 milyon Euro
1 - Victor Osimhen (Galatasaray)
Geldiği takım: Sporting CP
Bonservis bedeli: 75 milyon Euro
Galatasaray’ın bu dev transferle yalnızca sportif hedeflerini değil, ekonomik kapasitesini de ortaya koyduğu değerlendirilirken, Türk futbolu da uluslararası transfer gündeminde kendine yeni bir yer açtı.
Bu listenin dışında, Beşiktaş’ın Benfica’dan kiraladığı Orkun Kökçü de satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle bu sıralamaya üst sıralardan dahil olabilir.