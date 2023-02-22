Gaziantep'te sanayisi alarm veriyor Gaziantep'te depremin şiddetiyle hasar gören fabrikalardan bazıları üretim yapamaz hale geldi. İslahiye'de bulunan pamuk fabrikasının müdürü Mehmet Ünsaçar, fabrikaların hepsinin zarar gördüğünü ve şu an hiçbirinin çalışmadığına dikkat çekerek, "Bizim insan gücüne de ihtiyacımız var. Bu bir milli servet kaybı" dedi.

Tekstil, alüminyum eritme, çeşitli baharat fabrikalarının bulunduğu İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nde de fabrikalar hafif hasar görse de çalışmayı durdurdu. 1 | 6



İslahiye'de bulunan pamuk fabrikasının müdürü Mehmet Ünsaçar, "Depreme evimizde yakalandık, kötü bir gündü. Allah kimseye yaşatmasın. Yaklaşık 2 hafta oldu ve çalışmıyoruz. Biz ayda 700 ton mal üreten hidrofil pamuk üreten bir fabrikayız ve tamamını ihraç ediyoruz. 2 | 6

O günden beri çalışmıyoruz, görüntü itibariyle de aylarca çalışamayacağız tamirat ve tadilattan sonra. Burada çalışan insanlar da evlerine ekmek götürmek zorunda ama, onlar da bir şekilde bunu yapamayacaklar. Biz bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz ama, deprem bizi çok etkiledi, çok üzdü. Canımız yandı, içimiz yandı. 3 | 6