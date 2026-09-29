Geçen yıl 912 milyon dolar getirmişti: Bahçelerde hasat bugün başladı
Türkiye’nin geçen yıl 912,6 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettiği mandalinada yeni sezon başladı. Adana ve Mersin’de erkenci çeşitler için kesim izni 29 Eylül’de devreye girerken, ihracat kapısı ise 6 Ekim’de açılacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında öne çıkan ürünlerinden mandalinada yeni sezonun ilk önemli tarihi geldi. Adana ve Mersin’de yetiştirilen bazı erkenci çeşitler için kesim izni 29 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Takvim, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan komisyonun bahçelerde yaptığı olgunluk kontrollerinin ardından belirlendi. Böylece yeni sezonun ilk erkenci mandalinaları için resmi hasat süreci açılmış oldu.
Mandalina geçen yıl Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatındaki en güçlü ürünlerden biri oldu. 2025’te mandalina ihracatından 912,6 milyon dolar gelir elde edildi. Bir önceki yıla göre ihracat miktarı yüzde 34 artarken, ihracat değeri yüzde 92 yükseldi. Mandalina tek başına Türkiye’nin yıllık yaş meyve sebze ihracat gelirinin yüzde 25’ini oluşturdu. Böylece ürün hem miktar hem de ihracat değeri açısından sektörün öne çıkan kalemlerinden biri haline geldi.
Hasadın başlaması ürünün hemen dış pazara gönderilebileceği anlamına gelmiyor. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre söz konusu erkenci mandalina çeşitlerinde kesim 29 Eylül’de başlarken, ihracata 6 Ekim 2026’dan itibaren izin verilecek. Böylece hasat ile dış satım başlangıcı arasında bir haftalık hazırlık dönemi bulunuyor. Bu süreçte ürünlerin seçimi, sınıflandırılması, paketlenmesi ve ihracata hazırlanması gerçekleştirilecek.
Yeni takvim bütün mandalina çeşitlerini kapsamıyor. Adana ve Mersin’de Okitsu, Miho Wase, Primasol, Marisol ve Early Enn çeşitlerinin yeterli olgunluğa ulaştığı belirlendi. Komisyon, 25 Eylül’de bölgedeki çeşitli bahçelerde yaptığı incelemelerin ardından bu çeşitlerin kesimine 29 Eylül’den itibaren izin verdi. Aynı çeşitlerin ihracat başlangıç tarihi ise 6 Ekim olarak belirlendi. Sezonun ilerleyen bölümünde diğer çeşitler için ayrı tarihler açıklanabiliyor.
Geçen yılki yüksek ihracat performansı 2026’nın ilk aylarında da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye 429,7 milyon kilogram mandalina ihraç ederek 434,4 milyon dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre miktar yüzde 36, ihracat değeri ise yüzde 85 arttı. Mandalina bu dönemde tek başına Türkiye’nin toplam yaş meyve sebze ihracat gelirinin yüzde 33’ünü oluşturdu ve sektörün en yüksek gelir sağlayan ürünlerinden biri olmayı sürdürdü.
2025’in tamamında mandalinanın yaş meyve sebze ihracatındaki payı yüzde 25 düzeyindeydi. 2026’nın ilk çeyreğinde ise bu oran yüzde 33’e çıktı. Başka bir ifadeyle, yılın ilk üç ayında yaş meyve sebze ihracatından elde edilen her üç doların yaklaşık biri mandalinadan geldi. Bu yükselişte hem ihraç edilen ürün miktarındaki artış hem de ihracat değerindeki yükseliş etkili oldu. Yeni hasat sezonunun başlaması bu nedenle sektör açısından yakından izleniyor.
Aynı erkenci çeşitlerde 2025 sezonunda kesim izni 27 Eylül’de, ihracat izni ise 2 Ekim’de başlamıştı. 2026 takviminde ise kesim tarihi 29 Eylül’e, ihracat tarihi 6 Ekim’e kaydı. Böylece hasat başlangıcı geçen sezona göre iki gün, ihracat başlangıcı ise dört gün daha geç gerçekleşiyor. Tarihler, ürünlerin olgunluk durumu dikkate alınarak her sezon yapılan bahçe incelemelerinin ardından ayrı ayrı belirleniyor.
Hasat ve ihracat tarihleri sabit bir takvimle otomatik olarak başlamıyor. Komisyonlar üretim bölgelerindeki bahçelerde ürünlerin olgunluk durumunu kontrol ediyor ve kesime uygun hale gelen çeşitler için tarih belirliyor. Bu nedenle aynı ürünün farklı çeşitlerinde veya farklı bölgelerde kesim ve ihracat başlangıcı değişebiliyor. Adana ve Mersin’de bugün başlayan takvim de yalnızca yeterli olgunluğa ulaştığı belirlenen erkenci mandalina çeşitlerini kapsıyor.
Mandalina üreticileri ve ihracatçıları açısından şimdi takvimdeki ikinci kritik tarih 6 Ekim. Bugün kesimine izin verilen beş erkenci çeşidin dış pazara gönderimi bu tarihten itibaren başlayabilecek. Geçen yıl 912,6 milyon dolarlık ihracat geliri sağlayan üründe yeni sezonun performansı ise ihracat başladıktan sonra ortaya çıkacak sevkiyat miktarı ve ihracat değeriyle daha net görülecek.