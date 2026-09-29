Geçen yıl 912 milyon dolar getirmişti: Bahçelerde hasat bugün başladı

2025’in tamamında mandalinanın yaş meyve sebze ihracatındaki payı yüzde 25 düzeyindeydi. 2026’nın ilk çeyreğinde ise bu oran yüzde 33’e çıktı. Başka bir ifadeyle, yılın ilk üç ayında yaş meyve sebze ihracatından elde edilen her üç doların yaklaşık biri mandalinadan geldi. Bu yükselişte hem ihraç edilen ürün miktarındaki artış hem de ihracat değerindeki yükseliş etkili oldu. Yeni hasat sezonunun başlaması bu nedenle sektör açısından yakından izleniyor.