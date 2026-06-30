Geçen yıl yoktu, bu yıl dalından taşıyor: Türkiye'nin ünlü meyvesinde tablo değişti
Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaret tescilli "Ziraat 0900" kirazında hasat sezonu başladı. Bu yıl verim ve ürün kalitesinin yüksek olduğu ilçede, Akdeniz meyve sineğinden ari bölgede yaklaşık 20 bin tonluk rekolteye ulaşılması bekleniyor.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen "Ziraat 0900" kirazının hasadı başladı. İlçede 800 ile bin 400 metre rakım arasındaki yaklaşık 20 bin dekarlık alanda yetiştirilen kiraz için üreticiler günün ilk ışıklarıyla birlikte bahçelerde çalışmaya başlıyor.
İlçe merkezinde başlayan hasat dönemi, yüksek rakımlı kırsal mahallelerde ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Bu sezon hem rekoltenin hem de ürün kalitesinin beklentilerin üzerinde olduğu belirtilirken, Akdeniz meyve sineğinden ari statüsündeki bölgede yaklaşık 20 bin ton kiraz üretimi hedefleniyor.
Kalibresine göre ayrılıyor
Dalından özenle toplanan kirazlar, 24 ile 32 kalibre arasında sınıflandırıldıktan sonra ihracatçı firmalara ve iç pazara gönderiliyor.
Yaklaşık 15 yıldır kiraz üretimi yapan İslam Çakır, bu yıl elde edilen verimden memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:
"100 ağaçla üretim yapıyorum. İhracatçı firmalara 26 ila 32 kalibre arasındaki kirazlarımızı veriyoruz. Geçen yıl kirazımız olmamıştı, ancak bu yıl verimden oldukça memnunuz. Kalibreyi sınıflandırarak ayırıyoruz ve 26 kalibre altını iç piyasaya sunuyoruz. Kirazda iç kurdu oluşumunu engellemek ve ağaçlarımızı korumak için dallara sirke kutusu takıyoruz. Sinek kutunun içerisinde kalıyor; bu sayede tamamen organik olarak kirazlarımızı üretiyoruz."
Coğrafi işaretli ürün yoğun ilgi görüyor
Kiraz üretiminin yoğun olarak yapıldığı Mahmutlar Mahallesi'nin Muhtarı Recep Çıracı da bu yıl ürünün hem miktar hem de kalite açısından başarılı bir sezon geçirdiğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Kirazımız bu yıl rekolte bakımından bol ve gayet kaliteli. Ziraat 0900 Demirci Kirazı olarak üretim yapmaktayız. Coğrafi işaretli bir ürün olmasından dolayı yoğun olarak tercih edilmektedir. Fiyatlandırma da kirazın kalibresine göre yapılmaktadır."
İhracatlık kiraz 90 liraya kadar alıcı buluyor
Demirci'de uzun yıllardır kiraz alımı yapan firma sahibi Kenan Akçelik ise ilçede yetişen kirazın aroma ve kalite bakımından öne çıktığını belirterek piyasa hakkında şu bilgileri verdi:
"Bu sene kalibre gayet güzel. İhracatlık kalitedeki kirazları 90 liraya kadar bulabilen fiyatlardan alıyoruz, iç piyasa için ise 50 TL'den alım yapıyoruz. Geçen seneye kıyasla rekolte bu yıl oldukça yüksek. Yaklaşık 15 yıldır Demirci kirazı alımı yapıyorum; buranın kirazı aroma ve kalite olarak çok verimli, özel bir üründür."