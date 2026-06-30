Geçen yıl yoktu, bu yıl dalından taşıyor: Türkiye'nin ünlü meyvesinde tablo değişti

Coğrafi işaretli ürün yoğun ilgi görüyor

Kiraz üretiminin yoğun olarak yapıldığı Mahmutlar Mahallesi'nin Muhtarı Recep Çıracı da bu yıl ürünün hem miktar hem de kalite açısından başarılı bir sezon geçirdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Kirazımız bu yıl rekolte bakımından bol ve gayet kaliteli. Ziraat 0900 Demirci Kirazı olarak üretim yapmaktayız. Coğrafi işaretli bir ürün olmasından dolayı yoğun olarak tercih edilmektedir. Fiyatlandırma da kirazın kalibresine göre yapılmaktadır."