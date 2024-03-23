Geçtiğimiz hafta neler oldu? İşte 10 başlıkta öne çıkanlar

TCMB’den kura faizle müdahale

TCMB’nin bu ayki faiz kararına ilişkin beklentiler birkaç yabancı kurum ve Türkiye’de TEPAV’ın dışında bir değişiklik olmaması ancak Nisan ayındaki PPK’da ise bir artışa gidilmesi yönündeydi.

Bloomberg’in anketinde sadece Deutsche Bank ve Goldman Sachs, TCMB’den faiz artışı bekliyordu ve diğer tüm ekonomistler faizlerin sabit tutulacağını öngörmüştü.

Ancak geçen haftaki bültenimizde de belirttiğimiz üzere TCMB’nin üzerindeki baskı son hafta oldukça yükselmişti.

500 bp lık faiz ve 150 bp’lık gecelik faiz koridoru artışıyla metindeki şahin görünümün ardından gelen olumlu yabancı yorumları ise bu yoğun sıkılaşmayı destekler nitelikte:

Timothy Ash TCMB’nin beklenmedik faiz artışının “Bankanın bağımsızlığını geri kazandığına ve enflasyonla mücadele için ne gerekirse yapmaya hazır olduğuna işaret ettiğini” yazdı. Ash, X paylaşımında faiz artışının ay sonunda gerçekleşecek yerel seçimlere rağmen yapıldığına da dikkat çekti.

Generali Investments gelişen piyasalar stratejisti Guillaume Tresca da Bloomberg’e verdiği demeçte, “Özellikle seçim öncesi gelen bu karar Türkiye Merkez Bankası’nın bağımsızlığının arttığını teyit ediyor” ifadelerini kullandı.

Faiz silahını kullanmaya iten koşullar üç nedene bağlanabilir: İlki içerideki bireysel taleple yükselen döviz kuru, ikincisi merkez bankasının bu kuru tutmak için rezervlerle müdahalede bulunması sonucu haftalık TCMB verilerine göre brüt rezervin düşüş kaydetmesi ve Şubat ayında enflasyonun beklenti üstünde açıklanması...