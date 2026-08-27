Gelecek tek mesaj altının yönünü değiştirebilir: Gözler cuma gününde
Altın, ABD'de yüksek kalan enflasyonun ardından beş günlük yükselişine ara vererek üç ayın zirvesinden sınırlı biçimde geriledi. Ancak değerli metal, ağustos ayında elde ettiği yaklaşık yüzde 14'lük kazancın büyük bölümünü korudu. ABD'nin 40 trilyon doları aşan borcu, zayıflayan dolar ve altın fonlarının 28 tonu aşan alımları fiyatları desteklerken, gözler cuma günü konuşacak Fed Başkanı Kevin Warsh'a çevrildi.
Altın fiyatları, hafta başında gördüğü üç ayın zirvesinden sınırlı biçimde geri çekilmesine rağmen ağustos ayındaki güçlü kazancının büyük bölümünü koruyor. Yatırımcılar şimdi Fed Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü yapacağı Jackson Hole konuşmasından gelecek faiz mesajlarına odaklandı.
Altın, ABD'de enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini gösteren verilerin ardından beş günlük yükselişine ara verdi. Ancak geri çekilme sert olmadı ve değerli metal üç ayın en yüksek seviyelerine yakın kalmayı sürdürdü.
Spot altın ons başına 4 bin 640 dolar civarında seyrediyor. Böylece altın, hafta başında ulaştığı zirveden kazançlarının bir bölümünü geri verse de ağustos ayındaki yaklaşık yüzde 14'lük yükselişinin büyük kısmını korudu.
Dolar ve ABD borcu altını destekledi
Altının son dönemde değer kazanmasında ABD'nin 40 trilyon doları aşan federal borcuna ilişkin endişeler, doların zayıflaması ve uzun vadeli tahvil faizlerinin gerilemesi etkili oldu.
ABD Hazinesinin uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik geri alımlarını artırması, piyasaya nakit akışını desteklerken tahvil getirilerinin ilk aşamada düşmesini sağladı. Bu gelişme, yatırımcıları paranın değer kaybetmesine karşı koruma sağlayabileceği düşünülen altın gibi varlıklara yöneltti.
Benzer dönemde Bitcoin'in de yükselmesi, arzı sınırlı varlıklara yönelik talebin güçlendiğini gösterdi. Piyasalarda bu eğilim, para birimlerinin satın alma gücündeki olası kayıplara karşı pozisyon alınmasını ifade eden "değer kaybı işlemleri" olarak adlandırılıyor.
Bununla birlikte tahvil geri alımlarının, ABD'nin temel borç sorununu çözüp çözemeyeceği konusundaki soru işaretleri devam ediyor. Bu belirsizlik de güvenli liman talebi üzerinden altın fiyatlarına destek sağlıyor.
Altın fonlarına 28 tondan fazla giriş
Ekonomik endişelere kurumsal yatırımcıların artan talebi de eklendi. Fiziki altına dayalı borsa yatırım fonları geçen hafta 28 tondan fazla altın satın aldı.
Bu miktar, ocak ayından bu yana görülen en güçlü haftalık alıma işaret etti. Altının uzun vadeli eğilimini gösteren 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine yeniden çıkması da fiyatlardaki teknik toparlanmayı destekledi.
Warsh'ın konuşması neden önemli?
Fed Başkanı Kevin Warsh, 28 Ağustos Cuma günü 17.00'de Jackson Hole'da konuşacak. Bu, Warsh'ın Fed Başkanı olmasının ardından toplantıda yapacağı ilk önemli konuşma olacak.
Yatırımcılar, Warsh'ın yüksek enflasyonla mücadele için faizleri ne ölçüde artırmaya hazır olduğuna ilişkin mesajlarını takip edecek. Fed'in yakından izlediği temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, yıllık yüzde 3,7 ile bankanın hedefinin üzerinde kaldı.
Reuters'ın aktardığı verilere göre eylül ayında faiz artırılma ihtimali yaklaşık yüzde 36'ya gerilerken, aralık ayına kadar bir artırım yapılması olasılığı yüzde 72 civarında bulunuyor.
Altını hangi senaryo bekliyor?
Warsh'ın enflasyonla mücadelede daha sert bir tutum sergilemesi, faizlerin artırılacağı beklentisini güçlendirebilir. Böyle bir durumda dolar ve ABD tahvil getirileri yükselebilir. Faiz getirisi sunmayan altın ise satış baskısıyla karşılaşabilir.
Daha ılımlı mesajlar verilmesi hâlinde ise faiz artışı endişeleri azalabilir. Bu senaryo dolar üzerindeki baskıyı artırırken altının yeniden 4 bin 700 dolara yönelmesine alan açabilir.