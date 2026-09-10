Sebzede zarar edince ata tohumuna yöneldi

İnan, acı biber üretimine daha önce bu işi yapan ve kendisinin de yardım ettiği bir üretici sayesinde başladığını anlattı. Daha önce domates, dolmalık, çarliston, Demre ve yağ biberi yetiştirdiğini belirten çiftçi, ürünlerin tarlada kalması ve zarar etmesi üzerine üretim modelini değiştirdiğini söyledi.