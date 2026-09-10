Gelir kapısı ata tohumuna dönünce açıldı: Kilosu 400 lira, kazancı 300 bin TL
Bursa'da sebze üretiminde yaşadığı pazar sorunu nedeniyle zarar eden 66 yaşındaki çiftçi Mehmet Ali İnan'ın gelir kapısı ata tohumuna dönünce açıldı. 5 dönüm arazide kendi yetiştirdiği 35 bin ata tohumu fideyle üretim yapan İnan'ın kazancı masraflar düşüldüğünde 300 bin lirayı buluyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali İnan, domates ve farklı biber çeşitlerinde zarar edince yıllardır köyde kullanılan ata tohumu acı biber üretimine yöneldi.
Mart ayında kendi tohumlarından fidelerini hazırlayan İnan, 5 dönümlük arazisine 35 bin fide dikti. Kızaran biberleri tarlada ve serada kurutan İnan, annesi ve çocuklarının da yardımıyla ürünleri temizleyip makinede çekerek pul biber haline getiriyor.
Kilosunu 400 liradan satıyor
Sezonda ortalama 1 ton pul biber üreten İnan, ürünün kilosunu 400 liradan satıyor. Çevredeki lokantaların yanı sıra Türkiye'nin farklı illerine satış yapan İnan, "Gaziantep'e bile acı biber gönderiyoruz" dedi.
Sezonda 300 bin liralık kazanç
Hasat, kurutma ve sap ayırma gibi işlerin büyük bölümünü annesiyle birlikte yaptığını anlatan İnan, tüm masraflar çıktıktan sonra sezonda yaklaşık 300 bin lira kazanç elde ettiğini söyledi.
Sebzede zarar edince ata tohumuna yöneldi
İnan, acı biber üretimine daha önce bu işi yapan ve kendisinin de yardım ettiği bir üretici sayesinde başladığını anlattı. Daha önce domates, dolmalık, çarliston, Demre ve yağ biberi yetiştirdiğini belirten çiftçi, ürünlerin tarlada kalması ve zarar etmesi üzerine üretim modelini değiştirdiğini söyledi.
"Tohuma para vermiyoruz"
Köyde uzun yıllardır kullanılan ata tohumu kırmızı acı bibere yöneldiğini anlatan İnan, tohumlarını da her yıl kendi ürünlerinden ayırdığını belirterek, "Bu hibrit değil. Bu köyde yıllardır kullanılan ata tohumu. Tohuma para vermiyoruz, kendi tohumumuzdan fidelerimizi yetiştiriyoruz" dedi.
Üretime mart ayında fide hazırlayarak başlayan İnan, 5 dönümlük arazi için 35 bin fideyi de kendisi yetiştirdi.