Gençlere iş, maaş ve girişim desteği! Devletin yeni programları dikkat çekti
Gençlerin iş hayatına daha hızlı katılması için devlet destekleri genişliyor. İŞKUR, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleriyle gençlere maaş, staj, girişimcilik hibesi ve faizsiz kredi imkanı sunulurken, milyonlarca gencin yeni programlardan yararlanması hedefleniyor.
Türkiye’de gençlerin eğitimden iş hayatına geçişini kolaylaştırmak amacıyla yeni destek paketleri devreye alındı. Özellikle üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve girişimci adayları için hazırlanan programlarla hem gelir desteği hem de kariyer fırsatları sağlanıyor.
Uzmanlar, genç işsizliğinin azaltılması ve üretime katılımın artırılması amacıyla uygulanan yeni projelerin önümüzdeki dönemde daha fazla kişiye ulaşacağını belirtiyor.
İŞKUR tarafından yürütülen programlar kapsamında üniversite öğrencileri eğitim sürecinde iş hayatına hazırlanıyor. Programlarda öğrencilere günlük ödeme yapılırken, kısa vadeli sigorta desteği de sağlanıyor.
Yetkililer, gençlerin eğitim alırken aynı zamanda iş deneyimi kazanmasının hedeflendiğini ifade ediyor. Özellikle “Gençliğin Üretim Çağı” programıyla milyonlarca gence ulaşılması planlanıyor.
Yeni düzenlemeler kapsamında işverenlere de teşvik sağlanacak. İlk Adım Programı ile gençleri istihdam eden işletmelere maaş ve prim desteği verilmesi planlanıyor.
Desteklerin 6 ila 18 ay arasında süreceği belirtilirken, 3 yıl içinde yüz binlerce gencin bu programlardan yararlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
İlk kez iş yeri açacak 18-29 yaş arasındaki genç girişimciler için önemli vergi avantajları da sunuluyor. Belirlenen gelir sınırının altında kalan genç girişimciler 3 yıl boyunca vergi istisnasından yararlanabilecek.
Ayrıca KOSGEB destekleri kapsamında genç girişimcilere ek hibeler ve kuruluş destekleri sağlanacağı açıklandı.
TÜBİTAK da teknoloji odaklı genç girişimcilere yönelik yatırım programlarını sürdürüyor. Özellikle yenilikçi ve teknoloji tabanlı projelere milyonlarca liralık yatırım desteği verilmesi planlanıyor.
Yetkililer, gençlerin sadece iş arayan değil aynı zamanda yeni iş alanları oluşturan girişimcilere dönüşmesini hedeflediklerini belirtiyor.
Devlet destekleri yalnızca iş hayatıyla sınırlı kalmıyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek genç çiftlere faizsiz kredi desteği de sağlanıyor.
Belirli yaş aralığındaki gençlere verilen bu desteklerde geri ödeme sürecinde erteleme imkanları da sunuluyor. Programın gençlerin ekonomik yükünü hafifletmesi amaçlanıyor.
Ekonomi ve çalışma hayatı uzmanları, gençlere yönelik destek programlarının hem üretime katkı sağlayacağını hem de iş gücü piyasasını canlandıracağını ifade ediyor.
Özellikle mesleki eğitim, staj ve girişimcilik desteklerinin artırılmasıyla birlikte gençlerin iş hayatına daha hızlı adapte olması bekleniyor.