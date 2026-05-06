Gıda devi iflas etti: 420 bin şeftali ağacı yok edilecek
Dünyaca ünlü gıda şirketinin iflas süreci meyve üreticilerini vurdu. İptal edilen uzun vadeli sözleşmeler sonrası yaklaşık 420 bin şeftali ağacının sökülmesi planlanırken, binlerce ton ürünün de imha edileceği açıklandı.
ABD merkezli gıda şirketi Del Monte’nin iflas süreci, California’daki şeftali üreticilerini zor durumda bıraktı. Şirketin sözleşmeleri iptal etmesi sonrası yaklaşık 420 bin şeftali ağacının sökülerek yok edilmesi planlanıyor.
Del Monte, geçen yıl Chapter 11 iflas koruması başvurusunda bulunmasının ardından nisan ayında Modesto ve Hughson’daki konserve tesislerini kalıcı olarak kapattı.
Şirketin şeftali üreticileriyle yaptığı 20 yıllık alım sözleşmelerini iptal etmesi, çiftçiler için yaklaşık 550 milyon dolarlık gelir kaybı riskini beraberinde getirdi.
California Tarım Bakanlığı ise üreticilere destek amacıyla harekete geçti. Bölgedeki çiftçilere, yaklaşık 420 bin clingstone tipi şeftali ağacının bulunduğu 3 bin dönümlük alanın temizlenmesi için 9 milyon dolara kadar finansman sağlanacağı bildirildi. Böylece üreticilerin yaklaşık 30 milyon dolarlık ek zarardan korunmasının hedeflendiği belirtildi.
Öte yandan Pacific Coast Producers şirketi, mahkemenin onay verdiği satış sürecinin ardından Del Monte’nin meyve konservesi iş kolunu satın aldı.
Şirketin üreticilere yaklaşık 24 bin ton şeftali için yeni sözleşme teklif ettiği ancak yaklaşık 50 bin tonluk ürünün alıcı bulunamadığı için imha edilmek zorunda kalacağı ifade edildi.