Gıda devinden zam kararı: Raflarda etiketler değişecek
PepsiCo, cips, sos ve gazlı içeceklerde fiyat artışına hazırlanıyor. 2026'nın sonundan itibaren uygulanması beklenen zam kararı tüketicilerin tepkisini çekerken, bazı müşteriler market markalarına yöneleceğini açıkladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, bazı ürün gruplarında fiyat artışına hazırlanıyor. Şirketin cips başta olmak üzere sos ve gazlı içecek kategorilerinde fiyatları yükseltmeyi planladığı belirtilirken, yeni fiyatların 2026'nın sonundan itibaren uygulanmaya başlanabileceği ifade edildi.
Financial Post'un aktardığı bilgilere göre PepsiCo, portföyündeki bazı ürünlerin fiyatlarında artışa gitmeye hazırlanıyor.
Cips fiyatlarında artış bekleniyor
Financial Post'a konuşan PepsiCo sözcüsü, belirli cips ürünlerinde fiyatların “enflasyonla uyumlu olarak düşük ila orta tek haneli oranda” artırılmasının beklendiğini açıkladı.
Fiyat artışının yalnızca cipslerle sınırlı kalmayacağı, soslar ve gazlı içecekler gibi diğer ürün kategorilerine de yansıyabileceği belirtildi.
Şirket henüz fiyat artışından doğrudan etkilenecek markaların listesini paylaşmadı. PepsiCo'nun portföyünde Lay's, Doritos, Cheetos, Tostitos, Quaker ve Mountain Dew gibi çok sayıda tanınmış marka bulunuyor.
Daha önce fiyat indirimi açıklamıştı
Yeni karar, PepsiCo'nun yılın başında bazı popüler cips ürünlerinde fiyatları yüzde 15'e varan oranlarda düşürme yönündeki adımının ardından geldi. Söz konusu indirim kapsamında Doritos, Lay's, Cheetos ve Tostitos gibi markalar öne çıkmıştı.
Yeni fiyat düzenlemelerinin ise 2026'nın sonundan itibaren kademeli olarak devreye alınabileceği ifade ediliyor.
Tüketicilerden tepki geldi
Fiyat artışı planı sosyal medyada da tartışma yarattı. NBC'nin konuyla ilgili Instagram paylaşımına yorum yapan bir tüketici, “Bir paket cips yaklaşık 7 dolar. Enflasyon nedeniyle fiyatları artırmaları gerektiğine inanmakta zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.
Bir başka kullanıcı, “Bu noktada artık yağmur suyu içip kar yiyeceğim” yorumunu yaparken, başka bir tüketici ise şirketin kararını “tabuta çakılan son çivi” sözleriyle eleştirdi.
Reddit'teki yorumlarda da benzer tepkiler görüldü. Bazı tüketiciler fiyatların yükselmesi halinde PepsiCo ürünlerini satın almayacaklarını belirtirken, bazıları daha uygun fiyatlı market markalarına yönelmeyi planladığını ifade etti.