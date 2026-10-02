Gıda devinden zam kararı: Raflarda etiketler değişecek

Daha önce fiyat indirimi açıklamıştı

Yeni karar, PepsiCo'nun yılın başında bazı popüler cips ürünlerinde fiyatları yüzde 15'e varan oranlarda düşürme yönündeki adımının ardından geldi. Söz konusu indirim kapsamında Doritos, Lay's, Cheetos ve Tostitos gibi markalar öne çıkmıştı.

Yeni fiyat düzenlemelerinin ise 2026'nın sonundan itibaren kademeli olarak devreye alınabileceği ifade ediliyor.