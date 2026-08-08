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Giresun'da fındık mesaisi başladı: Üreticiler bahçeye indi

Giresun'da sahil kesiminde 250 metre rakıma kadar olan bölgelerde fındık üreticileri hasada başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren üreticiler, topladıkları fındıkları 30 ila 50 kilogramlık çuvallarla harmana taşıyor.

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Giresun'da fındık mesaisi başladı: Üreticiler bahçeye indi - Resim: 1

Giresun'da sahile yakın ve rakımı 250 metreye kadar olan bölgelerde fındığın olgunlaşmasıyla birlikte üreticiler hasada başladı.

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Giresun'da fındık mesaisi başladı: Üreticiler bahçeye indi - Resim: 2

Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giden üreticiler, dallardan topladıkları fındıkları çuvallara dolduruyor. Hasat edilen ürünler daha sonra harmanlara götürülerek kurutulmaya bırakılıyor.

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Giresun'da fındık mesaisi başladı: Üreticiler bahçeye indi - Resim: 3

Hasadın ardından kurutma ve patoz süreci başlayacak

Merkeze bağlı Boztekke köyündeki bahçesinde fındık hasadı yapan Muzaffer Türkmen, ürünün olgunlaşmasının ardından toplamaya başladıklarını ifade etti.

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Giresun'da fındık mesaisi başladı: Üreticiler bahçeye indi - Resim: 4

Fındık hasadının zahmetli olduğunu belirten Türkmen, toplama işleminin tamamlanmasının ardından ürünlerin kurutulacağını, patoza verileceğini ve sonrasında yeniden kurutma işlemi yapılacağını anlattı.

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Giresun'da fındık mesaisi başladı: Üreticiler bahçeye indi - Resim: 5

Yaklaşık 1 ton fındık ürettiğini belirten Türkmen, 20 civarında işçiyle ürünün tamamını bir günde toplayabildiğini söyledi.

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Giresun'da fındık mesaisi başladı: Üreticiler bahçeye indi - Resim: 6

Sıcak hava işçileri zorluyor

Yaklaşık 40 yıldır fındık hasadında çalışan Yıldız Aydın da sıcak hava koşullarının çalışmayı güçleştirdiğini dile getirdi.

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Giresun'da fındık mesaisi başladı: Üreticiler bahçeye indi - Resim: 7

Üç yıldır fındık hasadında çalışan Sefine Henden ise hasat sürecine ilişkin, "Çok şükür şu an iyi gidiyor. Hasatta çalışan diğer arkadaşlarla uyum içerisindeyiz. Yağmur ve çamur olmadığı sürece iyiyiz." dedi.

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Giresun'da fındık mesaisi başladı: Üreticiler bahçeye indi - Resim: 8

Fındık çuvalları 50 kilograma kadar çıkıyor

Toplanan fındıkları çuvallarla harmana götüren Mustafa Demir de taşıma aşamasının özellikle eğimli arazilerde zorlayıcı olduğunu belirtti.

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Giresun'da fındık mesaisi başladı: Üreticiler bahçeye indi - Resim: 9

Demir, fındıkla doldurulan çuvalların ağırlığının 30 ila 50 kilogram arasında değiştiğini kaydetti.

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