Giresun'da fındık mesaisi başladı: Üreticiler bahçeye indi
Giresun'da sahil kesiminde 250 metre rakıma kadar olan bölgelerde fındık üreticileri hasada başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren üreticiler, topladıkları fındıkları 30 ila 50 kilogramlık çuvallarla harmana taşıyor.
Giresun'da sahile yakın ve rakımı 250 metreye kadar olan bölgelerde fındığın olgunlaşmasıyla birlikte üreticiler hasada başladı.
Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giden üreticiler, dallardan topladıkları fındıkları çuvallara dolduruyor. Hasat edilen ürünler daha sonra harmanlara götürülerek kurutulmaya bırakılıyor.
Hasadın ardından kurutma ve patoz süreci başlayacak
Merkeze bağlı Boztekke köyündeki bahçesinde fındık hasadı yapan Muzaffer Türkmen, ürünün olgunlaşmasının ardından toplamaya başladıklarını ifade etti.
Fındık hasadının zahmetli olduğunu belirten Türkmen, toplama işleminin tamamlanmasının ardından ürünlerin kurutulacağını, patoza verileceğini ve sonrasında yeniden kurutma işlemi yapılacağını anlattı.
Yaklaşık 1 ton fındık ürettiğini belirten Türkmen, 20 civarında işçiyle ürünün tamamını bir günde toplayabildiğini söyledi.
Sıcak hava işçileri zorluyor
Yaklaşık 40 yıldır fındık hasadında çalışan Yıldız Aydın da sıcak hava koşullarının çalışmayı güçleştirdiğini dile getirdi.
Üç yıldır fındık hasadında çalışan Sefine Henden ise hasat sürecine ilişkin, "Çok şükür şu an iyi gidiyor. Hasatta çalışan diğer arkadaşlarla uyum içerisindeyiz. Yağmur ve çamur olmadığı sürece iyiyiz." dedi.
Fındık çuvalları 50 kilograma kadar çıkıyor
Toplanan fındıkları çuvallarla harmana götüren Mustafa Demir de taşıma aşamasının özellikle eğimli arazilerde zorlayıcı olduğunu belirtti.
Demir, fındıkla doldurulan çuvalların ağırlığının 30 ila 50 kilogram arasında değiştiğini kaydetti.