Giresun'da fındık mesaisi başladı: Üreticiler bahçeye indi

Üç yıldır fındık hasadında çalışan Sefine Henden ise hasat sürecine ilişkin, "Çok şükür şu an iyi gidiyor. Hasatta çalışan diğer arkadaşlarla uyum içerisindeyiz. Yağmur ve çamur olmadığı sürece iyiyiz." dedi.