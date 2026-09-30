Goldman Sachs metallere dikkat çekti: Tarife riski 4 piyasayı yeniden oynatabilir

Tarife olmadan da stok yapılıyor





Tarife belirsizliğinin dikkat çekici tarafı, ABD’nin doğrudan metal satın almasına gerek kalmadan ülke içinde stok oluşmasını teşvik etmesi. Tarife ihtimali yükseldiğinde alıcılar gelecekte daha yüksek maliyetle karşılaşmamak için ithalatı öne çekebiliyor. Goldman Sachs’a göre bu mekanizma, ABD stoklarını artırırken diğer bölgelerdeki likiditeyi azaltıyor. Dolayısıyla Washington nihai bir vergi uygulamasa bile uzun süre devam eden belirsizlik dünya metal piyasasında arzın coğrafi dağılımını değiştirebiliyor.