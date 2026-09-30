Goldman Sachs metallere dikkat çekti: Tarife riski 4 piyasayı yeniden oynatabilir
ABD’nin kritik metallere yönelik tarife belirsizliği piyasada yeni bir dalgalanma riski yaratıyor. Goldman Sachs, metalin ABD’de birikmesinin bakır, gümüş, platin ve paladyumda sert fiyat hareketlerini tetikleyebileceğine dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tarife gelmeden metal ABD’ye akıyor
ABD’nin kritik metallere yeni tarifeler uygulayabileceği beklentisi, fiyatları yalnızca verginin yürürlüğe girdiği gün etkilemiyor. Goldman Sachs’ın 23 Eylül tarihli emtia değerlendirmesine göre tarife ihtimalinin kendisi şirketleri ve yatırımcıları metal stoklarını ABD’ye taşımaya yöneltiyor. Böylece küresel toplam arz değişmese bile ABD dışındaki piyasalarda kullanılabilir stok azalabiliyor. Bankaya göre önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerinin ana kaynaklarından biri tam da bu bölgesel stok dengesizliği olabilir.
Goldman Sachs 4 metale dikkat çekti
Bankanın değerlendirmesinde bakır, gümüş, platin ve paladyum tarife belirsizliğine karşı özellikle hassas metaller olarak öne çıkıyor. Bu metallerin üretim coğrafyası, sınırlı stokları ve sanayideki kritik kullanım alanları piyasadaki küçük arz değişikliklerinin bile fiyatlara daha hızlı yansımasına yol açabiliyor. Goldman Sachs’ın temel uyarısı küresel ölçekte metal bulunmamasından çok, mevcut stokların yanlış bölgelerde yoğunlaşması ve ihtiyaç duyulan piyasalara yeterince hızlı ulaşamaması üzerinde yoğunlaşıyor.
Tarife olmadan da stok yapılıyor
Tarife belirsizliğinin dikkat çekici tarafı, ABD’nin doğrudan metal satın almasına gerek kalmadan ülke içinde stok oluşmasını teşvik etmesi. Tarife ihtimali yükseldiğinde alıcılar gelecekte daha yüksek maliyetle karşılaşmamak için ithalatı öne çekebiliyor. Goldman Sachs’a göre bu mekanizma, ABD stoklarını artırırken diğer bölgelerdeki likiditeyi azaltıyor. Dolayısıyla Washington nihai bir vergi uygulamasa bile uzun süre devam eden belirsizlik dünya metal piyasasında arzın coğrafi dağılımını değiştirebiliyor.
Bakırda sorun sadece bugünkü stok değil
Bakır bu tablonun en dikkat çekici parçalarından biri. Yeni bir bakır madeninin izin, yatırım ve inşaat süreciyle üretime geçmesi 10 yıldan uzun sürebiliyor. Bu nedenle ithalat tarifesi uygulamak kısa sürede yeni yerli üretim yaratmıyor. Goldman Sachs, tarife politikasının metal fiyatına yansıyan maliyetinin sanayideki kullanıcılar üzerinde kalabileceğine dikkat çekiyor. ABD’ye hızlanan stok hareketi ise ülke dışındaki fiziksel piyasayı daraltarak bakır fiyatındaki ani sıçramalar için uygun ortam yaratabiliyor.
Yapay zekâ bakır talebini güçlendiriyor
Bakırdaki uzun vadeli hikâyenin yalnız tarifelerden oluşmaması riski daha da artırıyor. Yapay zekâ veri merkezleri, elektrik şebekeleri ve enerji altyapısının büyümesi bakır kullanımını destekleyen başlıca eğilimler arasında bulunuyor. Veri merkezlerinin elektrik dağıtımından soğutma altyapısına kadar çok sayıda bölümünde bakır kullanılıyor. Goldman Sachs daha önce de elektrifikasyon ve yapay zekâ yatırımlarını bakır talebinin önemli uzun vadeli destekleri arasında göstermişti. Böylece stok baskısıyla yapısal talep aynı piyasada buluşuyor.
Gümüşte fiziksel piyasa daha hassas
Gümüşte ise stokların hangi merkezde bulunduğu fiyatlama açısından giderek daha önemli hale geliyor. Tarife korkusuyla metalin ABD depolarında birikmesi, Londra gibi temel fiziki işlem merkezlerinde kullanılabilir miktarı azaltabiliyor. Goldman Sachs yılın başında da düşük kullanılabilir stokların yatırımcı girişlerine karşı gümüş fiyatını normalden çok daha hassas hale getirdiğine dikkat çekmişti. Yeni değerlendirme, tarife belirsizliği sürdükçe benzer sert fiyat hareketlerinin yeniden yaşanabileceği riskinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
Platin ve paladyumda coğrafya baskısı
Platin ve paladyum tarafında riskin önemli bölümü üretimin birkaç bölgede yoğunlaşmasından kaynaklanıyor. Goldman Sachs’ın kullandığı verilere göre Güney Afrika küresel platin üretiminin yaklaşık yüzde 82’sini, paladyum üretiminin ise yüzde 46’sını oluşturuyor. Rusya’nın payı platinde yaklaşık yüzde 11, paladyumda yüzde 39 seviyesinde. Bu yoğunlaşma, ticaret engelleri veya stoklama davranışlarında yaşanacak bir değişimin piyasa üzerindeki etkisini artırıyor ve arzın kısa sürede başka bölgelerden karşılanmasını zorlaştırıyor.
Metal var ama piyasaya ulaşamayabilir
Goldman Sachs’ın uyarısının merkezinde önemli bir ayrım bulunuyor: Küresel stok seviyesinin yüksek görünmesi, her piyasada yeterli metal bulunduğu anlamına gelmiyor. Büyük miktarda bakır veya diğer kritik metal ABD depolarına çekildiğinde dünya genelindeki toplam envanter değişmeyebilir. Buna karşılık ABD dışındaki üreticilerin erişebileceği fiziksel arz azalıyor. Yatırım talebinin yeniden hızlandığı bir dönemde bu dar likidite, normal şartlarda sınırlı kalabilecek alımların fiyat üzerinde çok daha büyük hareket yaratmasına neden olabilir.
Tarifeler fiyatı iki taraftan sıkıştırabilir
Tarife politikasının metal piyasasına etkisi bu nedenle iki aşamalı çalışabilir. İlk aşamada vergi beklentisi ithalatı öne çekerek stokların ABD’ye taşınmasına neden oluyor. İkinci aşamada olası bir tarife ABD’de ithal metalin maliyetini artırıyor. Ancak maden ve rafineri kapasitesi kısa sürede artırılamadığı için yerli arz aynı hızla cevap veremiyor. Sonuçta ABD’de maliyet yükselirken ülke dışındaki piyasalar da azalan kullanılabilir stok nedeniyle fiyat baskısıyla karşı karşıya kalabiliyor.
Yeni dalgalanmanın fitili yatırımcı olabilir
Goldman Sachs’a göre asıl kritik eşik, fiziksel piyasadaki sıkılığa yatırımcı talebinin yeniden eklenmesi olabilir. Metal stoklarının belirli ülkelerde kilitlenmesi tek başına sürekli fiyat artışı anlamına gelmiyor. Ancak yatırımcıların yeniden bakır, gümüş veya platin grubu metallere yöneldiği bir dönemde düşük kullanılabilir stok fiyat hareketlerini büyütebilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnız nihai tarife kararları değil, ABD’ye akan stok miktarı ve diğer piyasalardaki fiziksel metal erişimi de yakından izlenecek.