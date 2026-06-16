Goldman Sachs 'yeni altın' diyerek açıkladı: Enerji krizi sonrası dengeleri değiştiren maden!

Türkiye'de uranyum var mı?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verilerine göre Yozgat'ta yaklaşık 6 bin 700 ton, Manisa'da 3 bin 487 ton, Aydın'da 2 bin ton ve Uşak'ta 490 ton uranyum olduğu düşünülüyor. Ancak Türkiye'deki rezervler, küresel devlerle kıyaslandığında 12-13 gibi küçük bir ölçeğe işaret ediyor.