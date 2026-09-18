Goldman Sachs'tan Fed sonrası altın değerlendirmesi: Dev hedef masada
Fed'in faiz artışına rağmen altın üzerindeki baskıyı atarak yükselişe geçerken Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, sıkı para politikasına rağmen 2027 sonuna ilişkin altın fiyatı için iddialı bir tahminde bulunurken, sarı metalin önündeki en büyük engeli de açıkladı.
Goldman Sachs, Fed'in faiz artırımına ve yeni sıkılaşma sinyallerine rağmen altında yükseliş beklentisini korudu. Banka sıkılaşmanın altındaki rallinin hızını kesse de yönünü değiştirmeyeceğini öngörürken, 2027 sonu için verdiği dev tahmini değiştirmedi.
Fed, çarşamba günü faiz oranlarını artırırken önümüzdeki dönemde yeni artışların gelebileceğine de işaret etti. Güncellenen projeksiyonlarda 18 Fed yetkilisinin 16'sı, yıl sonuna kadar en az 25 baz puanlık bir artış daha öngördü.
Yüksek faiz altın için baskı oluşturuyor
Faizlerin yükselmesi yatırımcılara getiri sağlayan varlıkların cazibesini artırırken faiz getirisi bulunmayan altında baskıyı artırdı.
Ancak jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebinin değerli metali desteklemeye devam edeceği öngörülüyor.
Altın 4.355 doların üzerine çıktı
Geçen iki haftayı kayıpla kapatan altının ons fiyatı bugün 4 bin 376 dolara dayandı. Dolardaki zayıflama ve petrol fiyatlarındaki yüzde 1'lik düşüş de değerli metale destek verdi.
Gram altın ise 6 bin 871 liraya kadar yükseldi.
Bankacılık devi Goldman Sachs da altındaki yükseliş ivmesinin devam edeceğini belirtirken, 2027 sonu için ons altının 5 bin 400 dolara kadar çıkacağını öngördü.