Goldman Sachs’tan Hürmüz uyarısı: Petrol 100 doları aşabilir
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin petrol piyasaları için ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Banka, boğazın uzun süre kapalı kalması halinde Brent petrol fiyatının 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Dev banka, petrol ve gaz tankerlerini korumak için devreye sokulan önlemlerin yetersiz kalabileceğini ifade etti.
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimin küresel enerji piyasalarında ciddi fiyat dalgalanmalarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Banka, ABD’nin petrol ve gaz tankerlerini korumak için devreye aldığı güvenlik önlemlerinin mevcut krizi çözmek için yeterli olmayabileceğini değerlendirdi.
Goldman Sachs’ın küresel emtia araştırmaları eş başkanı Samantha Dart, Bloomberg'e yaptığı açıklamada tanker trafiğinin yoğunluğu nedeniyle askeri eskort uygulamasının pratikte sınırlı kalabileceğini söyledi.
Dart, "Boğazdan geçen tanker sayısı oldukça fazla. Bu nedenle deniz eskortlarının uygulanabilirliği tartışmalı. Ayrıca insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı ne kadar etkili olacağı konusunda da ciddi soru işaretleri bulunuyor" ifadelerini kullandı.
ABD tanker güvenliği için yeni seçenekleri değerlendiriyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın, bölgedeki tanker akışının sürdürülmesi için sigorta destekleri ve askeri eskort seçeneklerini gündeme getirdiği belirtiliyor.
Ancak Orta Doğu’da hafta sonu başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatının ciddi şekilde aksadığı ifade ediliyor. Boğazın fiilen kapanmasıyla birlikte bazı Körfez ülkelerinin üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kaldığı bildirildi.
Brent petrol tahmini yükseltildi
Goldman Sachs, yaşanan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarına yönelik beklentisini de yukarı yönlü revize etti. Banka, Brent petrol için ikinci çeyrek fiyat tahminini varil başına 66 dolardan 76 dolara yükseltti.
Küresel petrol piyasasında Brent ham petrolün varil fiyatı son dönemde yaklaşık 85 dolar seviyesinde işlem görüyor. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 16 yükselen Brent, 2022’den bu yana en güçlü haftalık artışını kaydetti. Haftanın son işlem gününde ise fiyat 84 dolar seviyelerine geriledi.
ABD ham petrolü olarak bilinen West Texas Intermediate (WTI) ise yaklaşık 80 dolar seviyesinde işlem gördü.
Uzun süreli kesinti fiyatları sıçratabilir
Goldman Sachs’a göre Hürmüz Boğazı’ndaki akışın uzun süre kesintiye uğraması halinde petrol fiyatlarında çok daha sert yükselişler yaşanabilir.
Banka, boğazdan geçen petrol akışının yaklaşık beş hafta boyunca düşük seviyede kalması durumunda Brent petrolün 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.
Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir enerji koridoru olarak görülüyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek herhangi bir aksama, küresel enerji piyasalarında doğrudan fiyat baskısı oluşturuyor.