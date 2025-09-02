Google kazandı, Oracle kaybetti: Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi!
Ağustos ayında ABD borsalarındaki rekorlar dünyanın en zenginlerini de etkiledi. Google kurucuları milyarlarca dolar kazanırken, Oracle’ın patronu Larry Ellison en büyük kaybı yaşadı. Zirvedeki isim ise değişmezken dünyanın en zengin insanlarında ilk 10'nda yer alan isimler de belli oldu. İşte dünyanın en büyük servetine sahip 10 insan...
ABD borsalarının rekor seviyelere ulaştığı ağustos ayında dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2,13 trilyon dolara yükseldi. Forbes verilerine göre ilk 10’daki 6 isim servetini artırırken, 4’ü kayıp yaşadı. Toplam net servet artışı ise 21 milyar dolar oldu.
En çok kazananlar: Google kurucuları Page ve Brin
Alphabet hisselerindeki yaklaşık yüzde 9’luk yükseliş, Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin’i ayın en büyük kazananları yaptı.
En büyük kayıp: Larry Ellison
Oracle kurucusu Larry Ellison, ağustos ayında 29 milyar dolara yakın kayıpla listenin en büyük kaybedeni oldu. Oracle hisseleri bu dönemde yüzde 10 değer kaybetti.
İşte dünyanın en zengin 10 kişisi listesinde güncel durum!
10 - Warren Buffett
150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)
9 - Jensen Huang
150,4 milyar dolar (Nvidia)
8 - Steve Ballmer
151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers)
7 - Bernard Arnault
154,1 milyar dolar (LVMH)
6 - Sergey Brin
165,9 milyar dolar (Google)
5 - Larry Page
178,3 milyar dolar (Google)
4 - Jeff Bezos
240,9 milyar dolar (Amazon)
3 - Mark Zuckerberg
253 milyar dolar (Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp...))
2 - Larry Ellison
270,9 milyar dolar (Oracle)
1 - Elon Musk
415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)