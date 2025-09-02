Google kazandı, Oracle kaybetti: Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi!

ABD borsalarının rekor seviyelere ulaştığı ağustos ayında dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2,13 trilyon dolara yükseldi. Forbes verilerine göre ilk 10’daki 6 isim servetini artırırken, 4’ü kayıp yaşadı. Toplam net servet artışı ise 21 milyar dolar oldu. 1 | 13

En çok kazananlar: Google kurucuları Page ve Brin Alphabet hisselerindeki yaklaşık yüzde 9’luk yükseliş, Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin’i ayın en büyük kazananları yaptı. 2 | 13

En büyük kayıp: Larry Ellison Oracle kurucusu Larry Ellison, ağustos ayında 29 milyar dolara yakın kayıpla listenin en büyük kaybedeni oldu. Oracle hisseleri bu dönemde yüzde 10 değer kaybetti. İşte dünyanın en zengin 10 kişisi listesinde güncel durum! 3 | 13

10 - Warren Buffett 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway) 4 | 13

9 - Jensen Huang 150,4 milyar dolar (Nvidia) 5 | 13

8 - Steve Ballmer 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers) 6 | 13

7 - Bernard Arnault 154,1 milyar dolar (LVMH) 7 | 13

6 - Sergey Brin 165,9 milyar dolar (Google) 8 | 13

5 - Larry Page 178,3 milyar dolar (Google) 9 | 13

4 - Jeff Bezos 240,9 milyar dolar (Amazon) 10 | 13

3 - Mark Zuckerberg 253 milyar dolar (Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp...)) 11 | 13