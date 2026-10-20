Gözden düşmüştü, tekrardan ekilmeye başlandı: Yeni gelir kapısı oldu
Bilecik'te geçmişte yetiştirilen ürün, yıllar sonra yeniden üreticilerin gözdesi haline geldi. Geçen yıl deneme amacıyla başlatılan ekim çalışmalarından olumlu sonuç alınırken, üründen elde edilen kazanç da üreticiyi memnun ediyor.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında tütün üretimi yeniden yaygınlaşmaya başladı. Geçen yıl 10 dönümlük alanda deneme ekimi yapılan tütünden elde edilen olumlu sonuçların ardından, bu yıl üretim alanı yaklaşık 40 dönüme yükseldi.
Çiftçilere alternatif ürün seçeneği
Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, ilçede tütün yetiştiriciliğinin yeniden gündeme gelmesinin tarımsal çeşitlilik açısından önem taşıdığını söyledi.
Üreticilerin geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra bölgenin iklimine ve toprak özelliklerine uygun farklı ürünlere de yönelmesi gerektiğini belirten Duman, tütünün ilçe çiftçileri için alternatif bir ürün olabileceğini ifade etti.
Tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılmasının çiftçilere yeni seçenekler sunacağını vurgulayan Duman, bölge koşullarına uygun ürünlerin denenmesinin önemine işaret etti.
Tütün üretiminden 250 bin liraya kadar kazanç
Tütünün ekim süreci, bakımı ve kurutulmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Duman, üretimin çiftçilere sağlayabileceği gelir hakkında da bilgi verdi.
Duman, "İlçemizde tütün ile ipekböceği ile ilgili bir proje yapılmıştı. Tütün ekiminde ikinci yılımız. Bir buçuk dönüme 2 bin kök tütün ekilebiliyor. Bu bir buçuk dönüm 3 dönüme tekabül ederse 4, 5, bin kök oluyor. Bu 4-5 bin kök ortalama 200 ile 250 bin arası bir kazanç getiriyor. Nadir bakımıyla bu ürünü o seviyeye getiresiye kadar diğer ürünler kadar zor zahmetli değil. Vatandaşımız bunu nerde kurutacağım diye bir sıkıntısı var. Tarlalarında yapacağı yerde kurutabiliyorlar. Tütün ekenlere ekmek isteyen ileriki çiftçilerimize de bir gelir kaynağı" dedi.