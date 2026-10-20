Gözden düşmüştü, tekrardan ekilmeye başlandı: Yeni gelir kapısı oldu

Duman, "İlçemizde tütün ile ipekböceği ile ilgili bir proje yapılmıştı. Tütün ekiminde ikinci yılımız. Bir buçuk dönüme 2 bin kök tütün ekilebiliyor. Bu bir buçuk dönüm 3 dönüme tekabül ederse 4, 5, bin kök oluyor. Bu 4-5 bin kök ortalama 200 ile 250 bin arası bir kazanç getiriyor. Nadir bakımıyla bu ürünü o seviyeye getiresiye kadar diğer ürünler kadar zor zahmetli değil. Vatandaşımız bunu nerde kurutacağım diye bir sıkıntısı var. Tarlalarında yapacağı yerde kurutabiliyorlar. Tütün ekenlere ekmek isteyen ileriki çiftçilerimize de bir gelir kaynağı" dedi.