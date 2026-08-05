Gram altında 9 bin TL senaryosu: Altında yön değişiyor mu?
Altın fiyatları ocak ayındaki zirveden yüzde 30 gerilemesine rağmen kritik seviyenin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Son birkaç günde ons altın 4.162 dolara, gram altın 6.373 TL'ye yükselirken teknik göstergeler de satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor. Bankacılık devi JP Morgan da altının yeni bir yükseliş dalgasına hazırlandığını belirterek rekor tahminde bulundu. Bankanın tahmini gerçekleşirse gram altın yüzde 43'ten fazla değer kazanabilir.
Ocak ayında ons başına yaklaşık 5.500 dolarla tarihi zirvesini gören altın, son aylarda sert bir düzeltme sürecine girerek 4.050 dolara kadar gerilerken yatırımcı düşüşün devam edip etmeyeceğine odaklandı.
Kısa vadede teknik görünüm ile uzun vadeli beklentiler arasında dikkat çeken bir ayrışma olsa da piyasa verileri yatırımcıların yeniden alım yapmaya başladığına işaret ediyor.
4.100 dolar kritik destek seviyesi
Teknik analizlerde ons altın için 4.000 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkarken talebin güçlenmesi de yükseliş beklentisini destekliyor.
Analistlere göre şu an 4.162 dolar seviyesinde olan ons altın 4.100 doların üzerinde kalıcılık sağlarsa ilk etapta 4.200 dolar, ardından 4.300 doları görebilir.
JPMorgan'dan altında rekor tahmin
JPMorgan Global Research analistleri ise uzun vadeli yükseliş beklentilerini koruyor. Banka, 9 Haziran'da ons altının 2026'nın son çeyreğinde ortalama 6.000 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngörürken, 3 Temmuz'da 3. çeyrek için tahminin 4.300 dolar, 4. çeyrek için 4.500 dolar olarak revize etmişti.
Analistlere göre mevcut düzeltme süreci, uzun vadeli yükseliş trendini tek başına bozmuş değil. Merkez bankalarının güçlü alımları, jeopolitik belirsizlikler ve rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam etmesi halinde altın yeniden yukarı yönlü ivme kazanabilir.
Türkiye açısından ne anlama geliyor?
Uluslararası piyasalarda ons altının yeniden yükselişe geçmesi, dolar/TL kurunda önemli bir gerileme yaşanmaması halinde gram altın fiyatlarını da yukarı taşıyacak.
Bu nedenle küresel piyasalarda 4.000 dolar seviyesinin korunup korunamayacağı uluslararası yatırımcılar kadar gram altın yatırımcıları tarafından da yakından takip ediliyor. Dolar/TL kurunun mevcut seviyelerini koruması halinde, ons altının 4.300 dolara yükselmesi gram altını 6.550 TL'ye, 6.000 dolara yükselmesi ise 9.100 TL'nin üzerine taşıyabilir.
Dolar ve tahvil faizleri baskıyı sürdürüyor
Altının karşı karşıya olduğu en önemli risk ise ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi. Faiz getirisi olmayan altın, tahvil getirilerinin yükseldiği dönemlerde yatırımcı açısından cazibesini yitiriyor. Buna karşın uzun vadeli görünümde merkez bankalarının altın talebi güçleniyor.
Dünya Altın Konseyi'nin ticaret verilerine dayanan tahminlerine göre merkez bankaları yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 289 ton altın satın aldı. Bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artışa işaret ediyor. Özellikle Çin'in rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında altın alımlarını sürdürmesi, uzun vadeli talebin en önemli desteklerinden biri olarak görülüyor.