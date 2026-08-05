Gram altında 9 bin TL senaryosu: Altında yön değişiyor mu?

Bu nedenle küresel piyasalarda 4.000 dolar seviyesinin korunup korunamayacağı uluslararası yatırımcılar kadar gram altın yatırımcıları tarafından da yakından takip ediliyor. Dolar/TL kurunun mevcut seviyelerini koruması halinde, ons altının 4.300 dolara yükselmesi gram altını 6.550 TL'ye, 6.000 dolara yükselmesi ise 9.100 TL'nin üzerine taşıyabilir.