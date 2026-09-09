Gram gümüş 104 liraya dayandı, 80 dolar tahmini ertelendi
Gümüşün ons fiyatı zayıflayan doların desteğiyle 67 dolara yaklaşırken gram fiyat 104 lira sınırına çıktı. UBS’nin yenilediği takvim, 80 dolar beklentisini gelecek yıla taşırken yatırımcının önüne yeni bir faiz ve enflasyon sınavı koydu.
Gümüş yeniden 67 dolara yöneldi
Gümüş fiyatları 9 Eylül işlemlerinde yüzde 1,27 yükselerek ons başına 66,59 dolara çıktı. Değerli metal böylece önceki iki işlem günündeki kayıplarının bir bölümünü geri alırken kısa vadeli yön açısından yeniden 67 dolar sınırına yaklaştı.
Gram gümüş 104 liranın eşiğinde
Türkiye piyasasında gram gümüşün alış fiyatı 103,78 TL, satış fiyatı ise 103,88 TL seviyesinde seyrediyor. Günlük artış yüzde 1,34’e ulaşırken farklı işlem kanallarındaki fiyat ve alım-satım farklarının değişebileceği unutulmamalı.
Zayıflayan dolar gümüşü destekledi
Bugünkü toparlanmada doların uluslararası piyasalarda değer kaybetmesi etkili oldu. Doların zayıflaması, gümüşü diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar açısından görece ucuzlatırken gümüş fiyatları üzerindeki satış baskısını hafifletti.
Ocak zirvesi hâlâ çok uzakta
Gümüşün ons fiyatı 29 Ocak 2026’da 121,64 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Bugünkü fiyat rekorun yaklaşık yüzde 45 altında bulunuyor; bu fark, gümüşün altına kıyasla ne kadar sert ve geniş fiyat hareketleri gösterebildiğini ortaya koyuyor.
Ağustos rallisinin ardından yeni denge
Gümüş fiyatları ağustosta yüzde 15,5 yükselerek yeniden 70 dolar sınırına ulaşmıştı. Güçlü ABD istihdam verilerinin faiz artışı beklentisini canlandırmasıyla 65,90 dolara kadar gerileyen fiyat, 9 Eylül’de yeniden yukarı yöneldi.
UBS 80 dolar için takvimi değiştirdi
UBS’nin mayıs ayında yıl sonu için verdiği 80 dolar hedefi son değerlendirmede 70 dolara çekildi. Banka gümüşün Mart 2027’de 75 dolara, Eylül 2027’de ise 80 dolara ulaşmasını bekliyor; böylece 80 dolarlık hedef yaklaşık dokuz ay ötelenmiş oldu.
UBS, gümüş fiyatları için kademeli bir toparlanma öngörmesine rağmen aşırı oynaklık nedeniyle uzun vadeli pozisyon oluşturmak için erken olabileceğini düşünüyor. Yüksek fiyatların güneş paneli, mücevher ve gümüş eşya talebini azaltması bankanın temkinli duruşunu güçlendiriyor.
JPMorgan’ın tahmini daha düşük
JPMorgan, gümüşün 2026 genelinde ortalama 70,60 dolar, son çeyrekte ise ortalama 63 dolar olmasını bekliyor. Bankaya göre güneş enerjisi sektörünün gümüş tüketimi yaklaşık yüzde 30, başka bir ifadeyle 60 milyon ons civarında azalabilir.
İki banka orta yolu işaret ediyor
Commerzbank’ın 2026 yıl sonu tahmini 67 dolar seviyesinde bulunurken banka 2027 sonunda 80 dolar bekliyor. ING ise gümüş fiyatlarının üçüncü çeyrekte ortalama 68 dolar, son çeyrekte 74 dolar olacağını öngörüyor.
En iyimser tahmin Citi’den geldi
Citi kısa vadeli 75 dolar hedefini korurken gümüşün önümüzdeki 6–12 ay içinde 90 dolara ulaşabileceğini düşünüyor. Bankanın daha iyimser senaryosu, sanayi tüketimindeki yavaşlamanın güçlü yatırım talebiyle dengelenmesine dayanıyor.
Tahminler arasında 27 dolarlık fark var
JPMorgan’ın 63 dolarlık son çeyrek ortalaması ile Citi’nin 90 dolarlık 6–12 aylık hedefi arasında 27 dolar bulunuyor. Tahminlerin dönemleri aynı olmasa da bu geniş fark, kurumların yatırım talebi, güneş enerjisi tüketimi ve faiz görünümünü farklı değerlendirdiğini gösteriyor.
Dolar hedefleri gram fiyatı nasıl değiştirir?
Dolar/TL’nin yaklaşık 48,48 seviyesinde değişmediği varsayıldığında 63 dolarlık ons fiyatı teorik olarak 98,2 TL, 70 dolar 109,1 TL ve 75 dolar 116,9 TL gram fiyatına karşılık geliyor. Ons fiyatının 80 dolara çıkması 124,7 TL’yi, 90 dolar ise 140,3 TL’yi işaret ediyor.
Bu değerler yalnızca matematiksel karşılıklardır. Kur hareketleri, işlem maliyetleri, vergiler ve alım-satım farkları yatırımcının karşılaşacağı gerçek fiyatı değiştirebilir.
Petrol gümüşü iki yönden sıkıştırıyor
Petrol fiyatlarının 100 doları aşması, jeopolitik risk ve enflasyondan korunma talebi üzerinden gümüşü destekleyebilir. Ancak enerji kaynaklı enflasyonun faiz artışına yol açması, getirisi bulunmayan değerli metallere talebi baskılayabileceği için aynı gelişme gümüş fiyatları açısından önemli bir risk de taşıyor.
Arz açığı fiyatın altındaki dayanak
Dünya gümüş piyasasının 2026’da 46,3 milyon ons açık vermesi ve böylece üst üste altıncı yılı arz açığıyla tamamlaması bekleniyor. Buna karşılık güneş paneli talebindeki düşüş, artan geri dönüşüm ve yüksek fiyatların tüketimi azaltması, arz açığının tek başına kesintisiz yükseliş anlamına gelmediğini gösteriyor.
Gümüş için kritik üç gün
Gümüş fiyatları açısından ilk kısa vadeli sınır 67 dolar, ardından 70 dolar olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde 65 ve 63 dolar bölgeleri izlenirken 10 Eylül’de ABD üretici enflasyonu, 11 Eylül’de tüketici enflasyonu ve 16 Eylül’de Fed kararı yönü belirleyebilir.