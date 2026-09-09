Gram gümüş 104 liraya dayandı, 80 dolar tahmini ertelendi

UBS 80 dolar için takvimi değiştirdi





UBS’nin mayıs ayında yıl sonu için verdiği 80 dolar hedefi son değerlendirmede 70 dolara çekildi. Banka gümüşün Mart 2027’de 75 dolara, Eylül 2027’de ise 80 dolara ulaşmasını bekliyor; böylece 80 dolarlık hedef yaklaşık dokuz ay ötelenmiş oldu.