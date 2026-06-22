ABD ve İran arasında İsviçre'de yürütülen barış görüşmeleri emtia piyasalarındaki risk algısını yeniden şekillendirdi. Katar ve Pakistan arabuluculuğunda ilerleyen müzakereler küresel enerji arzı endişelerini hafifletti. Altın ons fiyatı yüzde 0,69 yükselişle 4.184,18 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kıymetli metal gün içinde en düşük 4.136,68 ve en yüksek 4.220,65 dolar seviyelerini test etti.