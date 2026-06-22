Gram ve ons altın barışa dair umutlarla haftaya yükselişle başladı
Altın Orta Doğu barış görüşmelerinin enerji arzı endişelerini hafifletmesinin etkisi ile yükselişe geçerken, Fed Başkanı Warsh'ın şahin mesajları yükseliş eğilimini baskılıyor. Gün içinde en yüksek 4220 doları gören altın şu sıralarda 4184 dolardan fiyatlanıyorDünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD ve İran arasında İsviçre'de yürütülen barış görüşmeleri emtia piyasalarındaki risk algısını yeniden şekillendirdi. Katar ve Pakistan arabuluculuğunda ilerleyen müzakereler küresel enerji arzı endişelerini hafifletti. Altın ons fiyatı yüzde 0,69 yükselişle 4.184,18 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kıymetli metal gün içinde en düşük 4.136,68 ve en yüksek 4.220,65 dolar seviyelerini test etti.
Küresel gelişmelerin yurt içi piyasalara yansıması neticesinde gram Altın yüzde 1,13 değer kazanarak 6.365,76 liraya ulaştı. Çeyrek Altın ise yüzde 0,71 artışla 10.120,62 lira seviyesinden alıcı buluyor. Enerji fiyatlarındaki gerileme enflasyon baskılarını sınırlayarak güvenli liman talebini destekliyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilime rağmen Brent petrol kazançlarını geri verdi.
Yatırımcılar ABD Merkez Bankası politikalarını yakından izliyor. Banka yetkilileri enflasyon riskleri nedeniyle şahin duruşunu koruyor. Fed Başkanı Kevin Warsh faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği sinyalini veriyor. Yüksek faiz ortamı kıymetli metalin yukarı yönlü potansiyelini baskılıyor. ING analistleri jeopolitik risklerin destekleyici olacağını ancak faiz ortamının yükselişi sınırlayacağını belirtiyor.
Dolar endeksi geçen hafta ulaştığı 13 aylık zirveye yakın seyrediyor. Piyasa katılımcıları para politikası rotası için ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verisini bekliyor. Diğer değerli metallerde de pozitif seyir hakim. Gümüş fiyatları yüzde 1,6 yükselişle ons başına 66,03 dolara ulaştı. Platin ise yüzde 0,3 artışla 1.671,60 dolardan işlem görüyor.
ING analistleri yayımladıkları piyasa notunda, jeopolitik risklerin altın fiyatlarına temel destek sağlamayı sürdüreceğini belirtiyor. Kurum analistleri, ABD'de uzun süre yüksek kalması beklenen faiz ortamının ise kıymetli metalin yakın vadeli yükseliş potansiyelini sınırlayacağını öngörüyor.