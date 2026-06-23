Gram ve ons altında güne düşüşle başlandı ABD verileri bekleniyor
Ons altın fiyatları, güçlenen dolar endeksi ve Fed faiz artırımı beklentilerinin baskısıyla yüzde 1,24 düşerek 4139,65 dolara geriledi. Yurtiçi piyasada gram altın 6237 TL seviyesinden işlem görürken gözler tüketim verisine çevrildi.
Ons altın fiyatları, güçlenen dolar endeksi ve Fed faiz artırımı beklentilerinin baskısıyla yüzde 1,24 düşerek 4139,65 dolara geriledi. Yurtiçi piyasada gram altın 6237 TL seviyesinden işlem görürken gözler tüketim verisine çevrildi.
Vadeli piyasalarda ağustos teslimatlı altın kontratları yüzde 0,5 değer kaybederek 4180,50 dolara indi. Yurtiçi piyasalar benzer bir negatif tablo sergiliyor. Gram altın yüzde 1,21 kayıpla 6237,79 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın yüzde 1,24 düşüşle 10005,28 liraya geriledi. Pazartesi günü sert bir düşüş yaşayan petrol fiyatları yeniden toparlanma eğilimi gösterdi. Yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini doğrudan besliyor. Enflasyona karşı koruma aracı işlevi gören kıymetli maden yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.
Faiz artırımı beklentileri ons altın talebini sınırlıyor
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer madenin düşük petrol fiyatlarından rahatlama bulduğunu belirtti. Waterer ayrıca Fed faiz artırımları beklentileriyle yükselen ABD dolarından destek görmediğini ekledi. Doların geçen hafta sonu ulaştığı bir yılın en yüksek seviyesine yakın seyretmesi uluslararası alıcıların maliyetlerini artırdı.
CME FedWatch aracına göre işlemciler aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 88 olarak fiyatlıyor. Geçen haftaki toplantı öncesi piyasalar söz konusu oranı yüzde 61 seviyesinde tahmin ediyordu. Deutsche Bank ve BofA Global Research kurumları eylül ayında bir faiz artışı öngörüyor. Piyasalar haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisine odaklandı.
İran petrol arzı ve ons altın pazarında jeopolitik gelişmeler
Washington yönetimi İran petrolünün uluslararası pazarlarda satışı için pazartesi gününden itibaren 60 günlük bir lisans verdi. Lisans adımı küresel arzın hızla toparlanacağına dair beklentileri kuvvetlendirdi. Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlar kısa süre içerisinde artış kaydetti. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri alternatif ihracat rotaları oluşturarak ticareti çeşitlendirdi. İran son bir hafta içinde uluslararası pazarlara 30 milyon varilden fazla petrol sevk etti. Barış görüşmeleri ekseninde Lübnan bölgesi çatışmalarda belirgin bir durgunluk yaşıyor.
Başkan Yardımcısı JD Vance İsviçre görüşmelerinin nihai barış anlaşması için iyi bir zemin hazırladığını açıkladı. Tahran yetkilileri ise nükleer program tartışmalarına başladıkları yönündeki iddiaları tamamen reddetti.
Enflasyon hedefleri ve merkez bankası politikaları
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee istihdam piyasasının mevcut durumda istikrarını koruduğunu vurguladı. Goolsbee asıl odak noktasının yüksek enflasyonun aynı seviyelerde kalıp kalmayacağını belirlemek olduğunu açıkladı. Goolsbee gümrük tarifelerinin etkisinin azalması ve Orta Doğu ihtilafının çözülmesi halinde enflasyonun gerileyebileceğini öngörüyor.
Mevcut gelişmeler ışığında ons altın yüksek faiz ortamında baskı altında kalmaya devam ediyor. Merkez bankalarının atacağı adımlar yatırımcıların radarında en üst sırada yer alıyor.