İran petrol arzı ve ons altın pazarında jeopolitik gelişmeler

Washington yönetimi İran petrolünün uluslararası pazarlarda satışı için pazartesi gününden itibaren 60 günlük bir lisans verdi. Lisans adımı küresel arzın hızla toparlanacağına dair beklentileri kuvvetlendirdi. Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlar kısa süre içerisinde artış kaydetti. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri alternatif ihracat rotaları oluşturarak ticareti çeşitlendirdi. İran son bir hafta içinde uluslararası pazarlara 30 milyon varilden fazla petrol sevk etti. Barış görüşmeleri ekseninde Lübnan bölgesi çatışmalarda belirgin bir durgunluk yaşıyor.