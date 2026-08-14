Gümüş 100 liraya dayandı: Dev bankanın hesabında iki uç senaryo var

Gümüş yatırımcısının önünde ilginç bir tablo var. Metal son bir ayda çift haneli toparlanırken geçen yılın aynı dönemine göre hâlâ çok güçlü bir kazanç taşıyor. Buna karşılık ocak ayında görülen tarihi zirvenin oldukça altında bulunuyor.

Bu nedenle gümüşte asıl soru artık yalnızca “yükseliş devam edecek mi?” değil. Yatırımcı açısından daha önemli soru, son toparlanmanın yeni bir büyük hareketin başlangıcı mı olduğu yoksa yılın başındaki aşırı oynaklığın ardından oluşan geçici bir toparlanma mı olduğunda düğümleniyor.