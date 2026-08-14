Gümüş 100 liraya dayandı: Dev bankanın hesabında iki uç senaryo var
Gümüş yeniden hareketlendi. Gram fiyat 100 TL sınırına yaklaşırken ons gümüş 64-65 dolar bandında tutunuyor. Ancak ocaktaki sert yükseliş ve ardından gelen çöküş unutulmuş değil. Bankaların yeni tahminleri ise yatırımcıya birbirinden oldukça farklı iki yol gösteriyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş yatırımcısının önünde ilginç bir tablo var. Metal son bir ayda çift haneli toparlanırken geçen yılın aynı dönemine göre hâlâ çok güçlü bir kazanç taşıyor. Buna karşılık ocak ayında görülen tarihi zirvenin oldukça altında bulunuyor.
Bu nedenle gümüşte asıl soru artık yalnızca “yükseliş devam edecek mi?” değil. Yatırımcı açısından daha önemli soru, son toparlanmanın yeni bir büyük hareketin başlangıcı mı olduğu yoksa yılın başındaki aşırı oynaklığın ardından oluşan geçici bir toparlanma mı olduğunda düğümleniyor.
Gram gümüş yeniden 100 TL sınırında
14 Ağustos öğle saatlerinde gram gümüş yaklaşık 99,6 TL seviyesinde işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı ise 64,7 dolar çevresinde seyrediyor.
Gram gümüş hafta içinde 100 TL’nin üzerine çıktı ve 12 Ağustos’ta 102 TL’nin üzerini test etti. Ardından gelen satışlarla geri çekilse de 100 TL çevresindeki fiyatlama korunuyor.
Burada yatırımcı açısından önemli ayrıntı, gram gümüşün yalnızca küresel gümüş fiyatından etkilenmemesi. Ons fiyatına ek olarak dolar/TL’deki hareket de Türkiye’deki gram fiyatın yönünü belirliyor.
Bu nedenle küresel piyasalarda gümüş yatay kalsa bile kurdaki yükseliş gram fiyatı destekleyebiliyor. Tersi durumda ise ons yükselse bile TL’deki hareket gram gümüşün kazancını sınırlayabiliyor.
Aynı gümüş üç farklı hikâye anlatıyor
Son bir aylık tablo güçlü. Gümüş yaklaşık yüzde 12 yükselirken geçen yılın aynı dönemine göre kazanç yüzde 70 civarında bulunuyor. Ancak yıl başından bu yana bakıldığında sonuç tamamen farklı. Gümüş 2026’ya çok sert bir yükselişle başladı ve 29 Ocak’ta ons başına 121 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü.
Ardından gelen satış dalgası fiyatı hızla aşağı çekti. Bugünkü 64-65 dolar bandı, gümüşün ocak zirvesinin hâlâ çok uzağında olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla “gümüş bir yılda yüzde 70 yükseldi” ifadesi doğru olsa da tek başına tabloyu anlatmıyor. Ocak zirvesine yakın seviyelerden yatırım yapanlar açısından görünüm hâlâ oldukça farklı.
Citi’nin hesabında 95 dolar da var 50 dolar da
Gümüşteki belirsizliği en iyi gösteren tahminlerden biri Citi Research’ten geldi. Bankanın ana senaryolarından biri gümüşün 2027’de ons başına 95 dolara doğru yeniden yükselmesi. Bu senaryo mevcut seviyelerin oldukça üzerinde yeni bir yükseliş dalgasına işaret ediyor.
Ancak Citi yalnızca iyimser senaryoyu masaya koymuyor. Banka, gümüşün 50 dolara kadar gerileyebileceği olumsuz senaryoya da yüzde 20 olasılık veriyor. Bu kadar geniş fiyat aralığı gümüşün altına kıyasla neden daha oynak bir yatırım aracı olduğunu da gösteriyor. Fiziksel piyasanın daha küçük olması, yatırımcı giriş ve çıkışlarının fiyat üzerinde çok daha sert hareketler yaratabilmesine neden oluyor.
J.P. Morgan’ın beklentisi ise iki uç senaryonun arasında kalıyor. Bankanın küresel araştırma birimi 2026 yılı için ortalama gümüş fiyatını ons başına 81 dolar seviyesinde öngörüyor.
Arz açığı sürüyor ama talep hikâyesi eskisi kadar basit değil
Gümüşün yükselişini destekleyen en önemli temel faktörlerden biri arz açığı olmaya devam ediyor. Silver Institute’un son kapsamlı tahminine göre küresel gümüş piyasasında 2026 yılında yaklaşık 46,3 milyon ons açık oluşması bekleniyor. Böylece piyasa üst üste altıncı yıl arz açığı verebilir.
Maden üretiminin kısa sürede artırılamaması, yeni projelerin yıllar sürmesi ve gümüşün önemli bölümünün bakır, kurşun ve çinko gibi başka madenlerin yan ürünü olarak çıkarılması arzın fiyat yükseldiğinde hızla tepki vermesini zorlaştırıyor.
Ancak burada gümüş haberlerinde sık yapılan bir hata var: sanayi talebinin her koşulda hızla büyüdüğünü söylemek artık doğru değil.
Silver Institute, 2026’da toplam endüstriyel gümüş kullanımının yaklaşık yüzde 3 düşmesini bekliyor. Bunun temel nedenlerinden biri güneş paneli üreticilerinin her panelde kullanılan gümüş miktarını azaltması ve bazı alanlarda alternatif malzemelere yönelmesi.
Buna karşılık yapay zekâ altyapısı, veri merkezleri, otomotiv ve elektrik-elektronik sektöründeki büyüme gümüş kullanımını desteklemeye devam ediyor. Yani sanayi tarafında tek yönlü bir patlama değil, sektörler arasında farklılaşan bir talep görünümü var.
Şimdi yatırımcının izleyeceği üç şey var
Gümüşte bundan sonraki hareket için ilk belirleyici ABD faiz beklentileri olacak. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalması değerli metaller üzerinde baskı yaratabilirken daha yumuşak bir Fed beklentisi gümüşe yeniden destek verebilir.
İkinci başlık yatırım talebi. Fiziki külçe ve sikke talebindeki toparlanma, ETF girişleri ve yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesi gümüşün küçük piyasasında fiyatları hızlı biçimde etkileyebiliyor.
Üçüncü başlık ise arz açığının gerçekten ne kadar süreceği. Maden üretiminin beklenenden hızlı artması veya güneş enerjisindeki gümüş kullanımının daha hızlı azalması yükseliş beklentilerini zayıflatabilir. Tersi durumda, yatırım talebi güçlenirken arz açığının devam etmesi bankaların 80-95 dolar aralığındaki iyimser senaryolarını yeniden gündemin merkezine taşıyabilir.
Türkiye’deki yatırımcı açısından ise buna bir değişken daha ekleniyor: dolar/TL.
Bu nedenle ons gümüşte yaşanacak hareket gram gümüşe bire bir yansımayabilir. Gram fiyatın yeniden 100 TL’nin üzerine yerleşip yerleşmeyeceğini küresel gümüş fiyatıyla birlikte kur hareketi belirleyecek.
Gümüşün son bir yıldaki performansı güçlü görünse de ocak ayındaki 121 dolar zirvesi, yatırımcılara metalin yalnızca hızlı yükselmediğini; aynı hızla geri çekilebildiğini de hatırlatıyor.