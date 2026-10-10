Gümüş 60 doların üstüne döndü: Sırada 3 kritik gün var
İki ayın dip seviyelerine yaklaşan gümüş, cuma günkü sert toparlanmayla yeniden 60 doların üzerine çıktı. Ancak 14–16 Ekim'de açıklanacak enflasyon, perakende satış ve sanayi verileri, yükselişin kalıcı olup olmayacağına ışık tutacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş yatırımcısını nasıl bir hafta bekliyor?
Gümüş fiyatları, dalgalı geçen haftanın son işlem gününde toparlanırken yatırımcıların önünde yeni bir veri trafiği oluştu. ABD ve Çin'den gelecek ekonomik göstergeler, doların ve tahvil faizlerinin seyrini etkileyebilir. Gümüşün kısa vadede yönünü koruyup koruyamayacağı, hafta boyunca açıklanacak verilerin faiz beklentilerini nasıl değiştireceğine bağlı olacak.
Gümüşte geçen hafta neler oldu?
5–9 Ekim haftasında gümüş, güçlü dolar ve yüksek tahvil faizlerinin baskısıyla sert dalgalandı. Vadeli işlemlerde 7 Ekim kapanışı 59,90 dolara, 8 Ekim kapanışı ise 59,06 dolara geriledi. Böylece fiyat yaklaşık iki ayın en düşük düzeylerine indi.
Ancak 9 Ekim Cuma günü alımlar güçlendi. Gümüş vadeli işlemleri yüzde 2,7 yükselişle 60,67 dolardan kapanırken haftalık kazanç yaklaşık yüzde 1,2 oldu. Bu toparlanma satış baskısını hafifletti ancak yeni bir yükseliş eğiliminin başladığını henüz doğrulamadı.
Çin'den ilk önemli sinyal 14 Ekim'de gelecek
14 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 04.30'da Çin'in eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici enflasyonu açıklanacak. Özellikle üretici fiyatları, dünyanın en büyük sanayi merkezlerinden birindeki talep koşulları hakkında yeni ipuçları verecek.
Çin'deki ekonomik faaliyetlerin zayıf kalması, gümüşün sanayi metali olarak talebine ilişkin endişeleri artırabilir. Fiyat baskısının hafiflemesi ve ekonomik toparlanma beklentilerinin güçlenmesi ise orta vadede olumlu değerlendirilebilir. Ancak verilerin tek başına gümüşün yönünü belirlemesi beklenmemeli.
14 Ekim Çarşamba, saat 15.30: Haftanın büyük sınavı
ABD'de eylül ayı tüketici enflasyonu 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 15.30'da açıklanacak. Gümüş açısından haftanın en önemli gelişmelerinden biri bu veri olacak.
Enflasyonun beklentilerin üzerinde kalması, Fed'in faizleri yüksek tutacağı veya yeniden artıracağı düşüncesini güçlendirebilir. Böyle bir durumda dolar ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş gümüşü baskılayabilir.
Beklentilerin altında bir enflasyon ise faiz artışı ihtimalini zayıflatarak değerli metallere destek verebilir. Piyasaların ilk tepkisinde manşet enflasyon kadar enerji dışındaki fiyat baskıları da önem taşıyacak.
Aynı gün Fed'den ikinci mesaj gelecek
Enflasyon verisinin ardından 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.00'de Fed'in Bej Kitap raporu yayımlanacak. Raporda ABD ekonomisinin farklı bölgelerindeki faaliyetler, istihdam koşulları ve fiyat gelişmeleri değerlendiriliyor.
Gümüş yatırımcıları açısından önemli nokta, şirketlerin maliyet baskıları ve tüketici talebine ilişkin gözlemler olacak. Ekonomik yavaşlamayla birlikte enflasyonun dirençli kaldığına işaret eden değerlendirmeler, faiz beklentilerinde belirsizliği artırabilir. Raporda açıklanacak bilgiler, iki hafta sonraki Fed toplantısı öncesinde ek bir gösterge niteliği taşıyacak.
15 Ekim Perşembe: Üretici fiyatları baskıyı artırabilir
ABD'de eylül ayı üretici fiyat endeksi 15 Ekim Perşembe günü TSİ 15.30'da açıklanacak. Bir gün önceki tüketici enflasyonunun ardından gelecek veri, maliyet artışlarının işletmeler üzerindeki etkisini gösterecek.
Üretici fiyatlarında beklentileri aşan artış, enflasyonun ilerleyen aylarda da yüksek kalabileceği endişesini artırabilir. Bu senaryoda tahvil faizleri ve doların güçlenmesi gümüş üzerinde yeni satış baskısı yaratabilir.
Tersine, maliyet baskılarında belirgin yavaşlama görülmesi, faiz beklentilerini yumuşatarak toparlanma arayışını destekleyebilir.
Perakende satışlar da aynı saatte açıklanacak
15 Ekim Perşembe günü TSİ 15.30'da açıklanacak bir diğer önemli veri ABD'nin eylül ayı perakende satışları olacak. Böylece piyasalar aynı anda hem üretici enflasyonunu hem de tüketici harcamalarını değerlendirecek.
Güçlü perakende satışlar, ABD ekonomisinin yüksek faizlere rağmen dirençli kaldığına işaret edebilir. Bu durum daha sıkı para politikası beklentilerini desteklerse gümüş üzerinde baskı oluşturabilir.
Zayıf satışlar ise ekonomide yavaşlama endişelerini artırabilir. Ancak bu durumun gümüş açısından olumlu olması, faizlerdeki gerilemenin sanayi talebine ilişkin kaygılardan daha ağır basmasına bağlı.
16 Ekim Cuma: Sanayi üretimi son sözü söyleyebilir
Haftanın son işlem gününde ABD'nin eylül ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksleri TSİ 15.30'da, sanayi üretimi ve kapasite kullanım verileri ise TSİ 16.15'te açıklanacak.
İthalat fiyatları, küresel maliyet baskılarının ABD ekonomisine nasıl yansıdığı konusunda ek bilgi sağlayacak. Sanayi üretimi ise ekonomik faaliyetlerin gücünü değerlendirmek açısından önem taşıyor.
Gümüşün sanayi sektöründe yaygın biçimde kullanılması nedeniyle üretim görünümü ayrıca dikkat çekecek. Ancak güçlü sanayi verilerinin faiz artışı beklentilerini yükseltmesi durumunda, fiziksel talep açısından olumlu sinyaller fiyatlara aynı yönde yansımayabilir.
Gümüşte yükselişin devamı hangi seviyelere bağlı?
Cuma günkü toparlanmanın ardından 60 dolar seviyesi yeniden önem kazandı. Ancak bu sınırın üzerine dönülmesi, satış baskısının tamamen sona erdiğini göstermiyor.
9 Ekim tarihli bir teknik değerlendirmede 61,70–61,94 dolar aralığı, yükselişin güç kazanması açısından önemli bölge olarak öne çıkarıldı. Bu aralığın aşılması halinde 63,40 dolar sonraki olası hedeflerden biri olarak değerlendiriliyor.
Buna karşılık 60 doların yeniden kaybedilmesi, 59 dolar çevresindeki son diplerin tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Bu seviyeler kesin fiyat hedefleri değil, kısa vadeli fiyat hareketini değerlendirmeye yarayan teknik referanslar.
Asıl büyük karar 27–28 Ekim'de
Gelecek hafta açıklanacak verilerin ardından piyasaların gündeminde Fed'in 27–28 Ekim tarihli para politikası toplantısı bulunuyor. Karar 28 Ekim Çarşamba günü açıklanacak.
Gümüş açısından yalnızca faiz oranının değişip değişmemesi değil, Fed'in sonraki aylarda nasıl hareket edeceğine ilişkin mesajları da önemli olacak.
Enflasyonun yüksek kalması ve ekonominin dirençli görünmesi, faizlerin daha uzun süre yüksek tutulacağı beklentisini güçlendirebilir. Buna karşılık fiyat baskılarının zayıflaması, daha ılımlı bir para politikası ihtimalini destekleyebilir. Bu nedenle 14–16 Ekim verileri, ay sonundaki kararın fiyatlanmasında önemli rol oynayacak.
J.P. Morgan 2027 için hangi fiyatı bekliyor?
Kısa vadeli hareketlerin ötesinde büyük yatırım kuruluşlarının tahminleri de dikkat çekiyor. J.P. Morgan'ın 13 Ağustos 2026 tarihli araştırmasında gümüşün 2026'nın son çeyreğinde ortalama 63 dolar seviyesinde işlem görmesi öngörülüyor.
Banka, 2026 yılının tamamı için ortalama fiyat beklentisini 70,6 dolar, 2027 yılı içinse 63,9 dolar olarak belirledi. Bunlar belirli bir tarihte ulaşılacağı garanti edilen fiyatlar değil, dönem ortalamalarına ilişkin tahminler.
Kurumun değerlendirmesinde fiziki piyasadaki sıkışıklığın azalması, sanayi talebindeki zayıflama ve yüksek faizler, geçmişteki hızlı yükselişin tekrarını zorlaştırabilecek faktörler arasında gösteriliyor.
Gümüş piyasasında 46,3 milyon onsluk açık beklentisi
Orta vadeli görünümde gümüşün arz-talep dengesi önemini koruyor. Silver Institute tarafından nisan ayında yayımlanan 2026 araştırmasında, küresel piyasada bu yıl 46,3 milyon onsluk açık oluşacağı tahmin ediliyor. Böylece üst üste altıncı yıl arzın talebi karşılayamaması bekleniyor.
Bununla birlikte sanayi talebinde de değişim var. Araştırmada 2026'da sanayi kullanımının yüzde 3 azalarak 639,6 milyon onsa gerileyeceği öngörülüyor. Güneş paneli üretiminde daha az gümüş kullanılması ve alternatif malzemelere yönelim bu düşüşte etkili. Yapay zekâ altyapısı, elektrikli araçlar ve elektrik şebekeleri ise talebi destekleyebilecek alanlar.
Gram gümüş yatırımcısını nasıl bir tablo bekliyor?
Türkiye'deki yatırımcı için ons gümüşün yönü kadar dolar/TL kuru da önemli. Uluslararası piyasada gümüş yükselirken doların Türk lirası karşısında gerilemesi, gram fiyatındaki artışı sınırlayabilir. Ons fiyatının düşmesiyle kurun yükselmesi ise kaybın bir bölümünü dengeleyebilir.
Yeni haftada olumlu senaryo, ABD verilerinin faiz baskısını hafifletmesi ve gümüşün 60 dolar üzerinde tutunarak üst seviyeleri denemesi. Olumsuz senaryoda ise güçlü enflasyon, yüksek tahvil getirileri ve zayıf sanayi beklentileri yeniden satış getirebilir.
Fiziki gümüş alımlarında alış-satış farkı ve işlem maliyetleri de yatırımcının gerçek getirisini etkileyecek.