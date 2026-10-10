Gümüş 60 doların üstüne döndü: Sırada 3 kritik gün var

Perakende satışlar da aynı saatte açıklanacak





15 Ekim Perşembe günü TSİ 15.30'da açıklanacak bir diğer önemli veri ABD'nin eylül ayı perakende satışları olacak. Böylece piyasalar aynı anda hem üretici enflasyonunu hem de tüketici harcamalarını değerlendirecek.

Güçlü perakende satışlar, ABD ekonomisinin yüksek faizlere rağmen dirençli kaldığına işaret edebilir. Bu durum daha sıkı para politikası beklentilerini desteklerse gümüş üzerinde baskı oluşturabilir.

Zayıf satışlar ise ekonomide yavaşlama endişelerini artırabilir. Ancak bu durumun gümüş açısından olumlu olması, faizlerdeki gerilemenin sanayi talebine ilişkin kaygılardan daha ağır basmasına bağlı.