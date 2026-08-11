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Gümüş 67 dolardan döndü: Sırada ne var?

Gümüşte geçen haftanın güçlü yükselişi yerini sert bir geri çekilmeye bıraktı. Fiyat 67 dolar sınırına yaklaşmasının ardından 64 doların alt yarısına gerilerken, piyasada şimdi hem kritik destekler hem de ABD’den gelecek enflasyon verisi izleniyor.

Murat Ali Oral
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Gümüş 67 dolardan döndü: Sırada ne var? - Resim: 1


Gümüşte birkaç gün önce başlayan güçlü yükselişin temposu salı günü kesildi. Pazartesi 66,60 dolar civarında yedi haftanın zirvesini gören gümüşün ons fiyatı, bu bölgeden gelen satışlarla 64,50 doların altına çekildi.

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Gümüş 67 dolardan döndü: Sırada ne var? - Resim: 2

67 dolar yine geçilemedi

Gümüş son yükselişinde 67 dolar sınırına kadar yaklaşsa da bu bölgedeki satış baskısını aşamadı. Pazartesi günü 66,60 dolar çevresine yükselen fiyat, salı günü yönünü aşağı çevirdi. Böylece son haftalarda hızlanan yükselişin karşısına ilk ciddi direnç çıktı.

Piyasada bundan sonra özellikle 67 dolar bölgesinin yeniden test edilip edilmeyeceği izlenecek.

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Gümüş 67 dolardan döndü: Sırada ne var? - Resim: 3

Petrol gümüşün hesabını bozdu

Geri çekilmenin arkasındaki en önemli gelişmelerden biri petrol fiyatlarında yeniden başlayan yükseliş oldu.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentilerin zayıflaması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu hareket küresel piyasalarda enflasyon endişesini yeniden güçlendirdi.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu besleyebileceği düşüncesi, değerli metaller açısından faiz baskısını yeniden gündeme getirdi.

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Gümüş 67 dolardan döndü: Sırada ne var? - Resim: 4

Fed’den gelen sözler dengeleri değiştirdi

Gümüş üzerindeki ikinci baskı ABD Merkez Bankası cephesinden geldi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, mevcut para politikasının ekonomiye zarar vermediğini ve enflasyonu hedefe döndürmek için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Bu açıklamalar eylül ayında faiz artışı ihtimalinin yeniden tartışılmasına neden oldu.

Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi sağlamayan gümüş gibi değerli metaller açısından genellikle olumsuz bir unsur olarak değerlendiriliyor.

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Gümüş 67 dolardan döndü: Sırada ne var? - Resim: 5

Asıl sınav şimdi başlıyor

Piyasanın yönünü belirleyebilecek en önemli gelişme ise ABD enflasyon verisi olacak.

Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak tüketici fiyatları verisini bekliyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon rakamı, Fed’in yeniden faiz artırabileceği beklentisini güçlendirebilir.

Daha düşük bir veri ise dolar ve tahvil faizleri üzerindeki baskıyı azaltarak gümüşe yeniden destek sağlayabilir.

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Gümüş 67 dolardan döndü: Sırada ne var? - Resim: 6

Gözler 63,30 dolarda

Teknik görünümde ilk kritik bölge 63,30 dolar civarında bulunuyor.

Daha önce direnç olarak çalışan bu seviye artık destek konumunda. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kalması, son yükseliş eğiliminin tamamen bozulmadığı şeklinde değerlendiriliyor. Bu nedenle gümüşte kısa vadeli hareket açısından 63,30 dolar seviyesi öne çıkıyor.

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Gümüş 67 dolardan döndü: Sırada ne var? - Resim: 7

Bu seviye kırılırsa baskı büyüyebilir

63,30 doların aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının güçlenebileceği belirtiliyor.

Böyle bir senaryoda ilk dikkat çekilen bölge 61 dolar civarı. Daha sert bir düzeltmede ise teknik görünümde 51,55 dolar seviyesine kadar uzanan daha geniş bir destek alanı bulunuyor.

Ancak bu seviyeler mevcut fiyatın oldukça altında bulunuyor ve şimdilik yalnızca olası aşağı yönlü senaryolar olarak takip ediliyor.

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Gümüş 67 dolardan döndü: Sırada ne var? - Resim: 8

Yukarıda iki kapı var

Gümüş yeniden yükselişe geçerse ilk engel 67,17 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu seviye son iki ayın en yüksek bölgesine işaret ediyor. Buradaki direncin aşılması halinde 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 71,38 dolar ve ardından 71,50 dolar çevresi gündeme gelebilir.

Bu nedenle 67 doların üzerindeki kalıcı hareket, piyasadaki havayı yeniden belirgin biçimde değiştirebilir.

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Gümüş 67 dolardan döndü: Sırada ne var? - Resim: 9

Yükseliş tamamen bitmiş değil

Geri çekilmeye rağmen teknik göstergeler henüz tamamen olumsuz bir tabloya işaret etmiyor.

Günlük grafikte göreceli güç endeksi yaklaşık 60 seviyesinde bulunurken, MACD göstergesi sıfırın üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu görünüm, fiyat düşmesine rağmen yükseliş momentumunun tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Gümüş yatırımcısı açısından önümüzdeki süreçte üç başlık öne çıkıyor: 63,30 dolar desteğinin korunması, ABD enflasyon verisinin seyri ve 67 dolar bölgesinin yeniden aşılıp aşılamayacağı.

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