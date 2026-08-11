Gümüş 67 dolardan döndü: Sırada ne var?

Bu seviye kırılırsa baskı büyüyebilir





63,30 doların aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının güçlenebileceği belirtiliyor.

Böyle bir senaryoda ilk dikkat çekilen bölge 61 dolar civarı. Daha sert bir düzeltmede ise teknik görünümde 51,55 dolar seviyesine kadar uzanan daha geniş bir destek alanı bulunuyor.

Ancak bu seviyeler mevcut fiyatın oldukça altında bulunuyor ve şimdilik yalnızca olası aşağı yönlü senaryolar olarak takip ediliyor.