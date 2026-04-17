Gümüş alanlar dikkat: Piyasalar kırılımı bekliyor
Ons gümüş 78,70–79,20 dolar aralığında dengelenirken, piyasalar 80 dolar üzeri kırılımı bekliyor. Jeopolitik gelişmeler ve arz açığı beklentisi fiyatları yukarı taşıyor.
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları dikkat çeken bir yükseliş trendi sergiliyor.
17 Nisan 2026 itibarıyla ons gümüş 78,70 ile 79,20 dolar aralığında işlem görürken, gün içinde yüzde 0,4 ila 0,8 arasında değer kazandı.
Son haftalardaki güçlü performans, yatırımcıların odağını kritik 80 dolar seviyesine çevirdi.
Gümüş fiyatları son dört haftadır istikrarlı bir yükseliş sergiliyor.
Mart 2026’daki dip seviyelerden bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kazanan metal, bu hafta da yüzde 4 civarında artış kaydetti.
Ancak fiyatlar hâlâ Ocak 2026’da görülen 117–121 dolar aralığındaki tarihi zirvenin oldukça altında bulunuyor.
Piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik gelişmeler yakından izleniyor. Olası bir anlaşma veya ateşkes beklentisi, jeopolitik riskleri azaltarak dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, altınla birlikte gümüş fiyatlarını da destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.
Uzmanlara göre 2026 yılında gümüş piyasasında ciddi bir arz açığı oluşması bekleniyor. Özellikle güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü talep, fiyatların uzun vadede yukarı yönlü hareketini destekliyor. Fiziki alımlar ve ETF girişleri de piyasayı canlı tutuyor.
Teknik analizlere göre gümüşte yükseliş trendi korunuyor. 77–75,50 dolar aralığı güçlü destek bölgesi olarak öne çıkarken, 80–82 dolar bandı kritik direnç konumunda bulunuyor. Analistler, 80 doların aşılması halinde yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğine dikkat çekiyor.