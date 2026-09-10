Gümüş altına fark attı! Son 55 günün getirisi altının iki katını aştı
Altın ve gümüş yeniden yukarı yönlü hareket ederken iki değerli metal arasındaki dengede gümüş öne çıkmaya başladı. Altın önemli teknik seviyeleri aşarken son 55 günde yüzde 23 yükselen gümüş, altının iki katından fazla getiri sağladı. Şimdi gözler, yükselişin devam edip etmeyeceğini gösterecek kritik seviyelerde.
Altın ve gümüş yeniden yukarı yönlü hareket ederken iki değerli metal arasındaki yarışta dengeler değişiyor. Kıymetli metaller çarşamba gününü güçlü yükselişle tamamlarken altın vadeli işlemleri yüzde 1,07 artışla 4 bin 447 dolara çıktı.
Altın kritik seviyeleri geride bırakırken yükselişin sürmesi halinde 4 bin 474 dolar ilk önemli eşik olarak öne çıkıyor.
Gümüş altından daha hızlı yükseldi
Ancak gümüş altında da hızlı yükseldi. Gümüş vadeli işlemleri yüzde 2,34 değer kazanarak 67,27 dolara yükseldi.
Son haftalarda hızla toparlanan gümüş henüz yakından takip edilen 100 günlük ortalamanın üzerine çıkama da bu seviyenin aşlıması, yükselişin devamı açısından önemli görülüyor.
Gümüş 120 dolarlık tarihi zirvesinden çok uzakta olsa da son dönemde altından daha hızlı yükseliyor. Bu nedenle piyasada, gümüşün altınla arasındaki farkı kapatıp kapatamayacağı merak ediliyor.
55 günde yüzde 23 yükseldi
Son 55 günde altın yüzde 10 değer kazanırken gümüşte yükseliş yüzde 23'ü buldu. Böylece gümüşün getirisi altının iki katını aştı.
Bu fark altın/gümüş oranına da yansıdı. Oran 17 Temmuz'daki 72,55 seviyesinden 65,37'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 10 düştü. Orandaki düşüş, gümüşün altına karşı güçlendiğini gösteriyor.
Teknik açıdan 65,13 seviyesi yakından izleniyor. Oranın bu seviyenin altına inmesi halinde 62,82'ye doğru yeni bir hareket gündeme gelebilir.
Gözler gümüşte
Altın, tarihi zirvesinden yaşadığı kaybın daha büyük bölümünü geri almış olsa da son haftaların daha hızlı yükseleni gümüş oldu.
Bu nedenle piyasaların gözü şimdi gümüşün 100 günlük hareketli ortalamayı aşıp aşamayacağında. Bu seviyenin geçilmesi, gümüşün altına karşı son dönemde yakaladığı ivmenin devam etmesinin önünü açabilir.