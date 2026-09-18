Google Haberler

Gümüş altından hızlı çıktı: Dev bankaların tahminlerinde makas açıldı

Fed’in sıkılaşma mesajlarına rağmen hız kesmeyen gümüş, altından pozitif ayrışarak ons başına 67 dolara dayandı. Arz açığının altıncı yılına girmesi yükselişi beslerken, dev bankaların yeni tahminlerinde çok daha yüksek seviyeler masada.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş altından hızlı çıktı: Dev bankaların tahminlerinde makas açıldı - Resim: 1

Fed'in faiz artışı ve yeni sıkılaşma sinyallerine rağmen yükselişe geçen gümüş fiyatları altını da geride bıraktı. Gümüşün gramı bir önceki kapanışa göre yüzde 3'e yakın yükselerek 105,23 liraya çıkarken, gümüşün onsu da 2,70 artışla 67 dolara dayandı.

 

1 9
Gümüş altından hızlı çıktı: Dev bankaların tahminlerinde makas açıldı - Resim: 2

Gümüşteki hareketi destekleyen göstergelerden biri de altın/gümüş oranı oldu. Altın/gümüş oranın 66 seviyesine doğru gerilemesi, gümüşün altına kıyasla daha hızlı güç kazandığına işaret etti.

 

2 9
Gümüş altından hızlı çıktı: Dev bankaların tahminlerinde makas açıldı - Resim: 3

RSI göstergesinin orta seviyelerde bulunması da yeni bir katalizör oluşması halinde gümüşün yukarı yönlü hareket alanının devam edebileceğine işaret ediyor.

3 9
Gümüş altından hızlı çıktı: Dev bankaların tahminlerinde makas açıldı - Resim: 4

Arz açığı altıncı yılında

Öte yandan Metals Focus ve Silver Institute, 2026'da küresel gümüş piyasasında 46,3 milyon onsluk arz açığı öngörüyor. Böylece piyasanın üst üste altıncı yılı açıkla tamamlaması bekleniyor.

4 9
Gümüş altından hızlı çıktı: Dev bankaların tahminlerinde makas açıldı - Resim: 5

Bankaların tahminlerinde makas açıldı

Citi'nin gümüşte uzun vadeli tahmini 110 dolar olsa da kısa vadede 75 dolarlık bir hedef öngörüyor.

5 9
Gümüş altından hızlı çıktı: Dev bankaların tahminlerinde makas açıldı - Resim: 6

Bank of America, gümüş fiyatlarında uzun vadede fiyatın 75 dolara doğru normalleşmesini beklerken, ani yükseliş senaryosunda 100 doların üzerine işaret ediyor.

6 9
Gümüş altından hızlı çıktı: Dev bankaların tahminlerinde makas açıldı - Resim: 7

 UBS, sanayi ve güneş paneli talebindeki yavaşlama nedeniyle yıl sonu için 70 dolarlık daha temkinli bir patika çiziyor. Eylül 2027 içiin ise kademeli yükselişle 80 dolarlık bir seviye hedefliyor.

7 9
Gümüş altından hızlı çıktı: Dev bankaların tahminlerinde makas açıldı - Resim: 8

JPMorgan, fiziksel piyasa sıkılığının gevşemesiyle gümüşte uzun vadeli ortalamanın 63-63,90 dolara gerileyeceğini, ortalamada da 70 dolarlık bir seviyeyi öngörüyor.

Commerzbank, kısa vadeli piyasa baskılarıyla yıl sonu için 67 dolarlık bir eşik öngörürken, uzun vadede arz kısıtlarının etkisiyle fiyatın 80 dolara çıkacağını tahmin ediyor.

8 9
Gümüş altından hızlı çıktı: Dev bankaların tahminlerinde makas açıldı - Resim: 9

HSBC ise kısa vadede 75 dolarlık yüksek bir hedef belirlese de, uzun vadede endüstriyel talebin zayıflaması sonucu fiyatın 68 dolara geri çekileceğini öngörüyor.

9 9
Kaynak: HABER MERKEZİ