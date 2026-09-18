Gümüş altından hızlı çıktı: Dev bankaların tahminlerinde makas açıldı
Fed’in sıkılaşma mesajlarına rağmen hız kesmeyen gümüş, altından pozitif ayrışarak ons başına 67 dolara dayandı. Arz açığının altıncı yılına girmesi yükselişi beslerken, dev bankaların yeni tahminlerinde çok daha yüksek seviyeler masada.
Fed'in faiz artışı ve yeni sıkılaşma sinyallerine rağmen yükselişe geçen gümüş fiyatları altını da geride bıraktı. Gümüşün gramı bir önceki kapanışa göre yüzde 3'e yakın yükselerek 105,23 liraya çıkarken, gümüşün onsu da 2,70 artışla 67 dolara dayandı.
Gümüşteki hareketi destekleyen göstergelerden biri de altın/gümüş oranı oldu. Altın/gümüş oranın 66 seviyesine doğru gerilemesi, gümüşün altına kıyasla daha hızlı güç kazandığına işaret etti.
RSI göstergesinin orta seviyelerde bulunması da yeni bir katalizör oluşması halinde gümüşün yukarı yönlü hareket alanının devam edebileceğine işaret ediyor.
Arz açığı altıncı yılında
Öte yandan Metals Focus ve Silver Institute, 2026'da küresel gümüş piyasasında 46,3 milyon onsluk arz açığı öngörüyor. Böylece piyasanın üst üste altıncı yılı açıkla tamamlaması bekleniyor.
Bankaların tahminlerinde makas açıldı
Citi'nin gümüşte uzun vadeli tahmini 110 dolar olsa da kısa vadede 75 dolarlık bir hedef öngörüyor.
Bank of America, gümüş fiyatlarında uzun vadede fiyatın 75 dolara doğru normalleşmesini beklerken, ani yükseliş senaryosunda 100 doların üzerine işaret ediyor.
UBS, sanayi ve güneş paneli talebindeki yavaşlama nedeniyle yıl sonu için 70 dolarlık daha temkinli bir patika çiziyor. Eylül 2027 içiin ise kademeli yükselişle 80 dolarlık bir seviye hedefliyor.
JPMorgan, fiziksel piyasa sıkılığının gevşemesiyle gümüşte uzun vadeli ortalamanın 63-63,90 dolara gerileyeceğini, ortalamada da 70 dolarlık bir seviyeyi öngörüyor.
Commerzbank, kısa vadeli piyasa baskılarıyla yıl sonu için 67 dolarlık bir eşik öngörürken, uzun vadede arz kısıtlarının etkisiyle fiyatın 80 dolara çıkacağını tahmin ediyor.
HSBC ise kısa vadede 75 dolarlık yüksek bir hedef belirlese de, uzun vadede endüstriyel talebin zayıflaması sonucu fiyatın 68 dolara geri çekileceğini öngörüyor.