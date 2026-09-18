Gümüş altından hızlı çıktı: Dev bankaların tahminlerinde makas açıldı

Fed'in faiz artışı ve yeni sıkılaşma sinyallerine rağmen yükselişe geçen gümüş fiyatları altını da geride bıraktı. Gümüşün gramı bir önceki kapanışa göre yüzde 3'e yakın yükselerek 105,23 liraya çıkarken, gümüşün onsu da 2,70 artışla 67 dolara dayandı.